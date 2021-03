Le gardien et capitaine de l’Inter Samir Handanovic, les défenseurs Danilo D’Ambrosio et Stefan de Vrij et le milieu de terrain Matias Vecino ont renvoyé des résultats de test positifs. Les tests positifs de D’Ambrosio et Handanovic ont été annoncés mercredi, les résultats de De Vrij et Vecino étant arrivés jeudi.

