L’épidémie de Covid au Japon se propage au Championnat du monde d’athlétisme

Quatre autres membres de l’équipe japonaise des Championnats du monde d’athlétisme ont été testés positifs au Covid-19, portant le nombre d’infections à 15, a annoncé mardi l’Association japonaise des fédérations d’athlétisme.

L’épidémie a commencé au cours du week-end, lorsque sept tests positifs ont été annoncés parmi le camp, dont deux marathoniens, quatre membres du personnel de soutien et l’entraîneur-chef. Quatre autres tests positifs ont été annoncés hier, impliquant un marathonien et trois autres entraîneurs, et mardi La JAAF a déclaré que trois autres athlètes et un officiel avaient été touchés par des infections.

L’un d’entre eux, le sprinteur de 200 mètres Yuki Koike, devra désormais rater sa course préliminaire, a indiqué la fédération. Tous ceux qui ont été testés positifs observeront une période d’isolement de cinq jours. aux États-Unis alors que de nouvelles variantes de Covid-19 s’installent.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont déclaré la semaine dernière que 21 des 36 comtés de l’Oregon étaient jugés à risque “élevé” de contracter le virus. Samedi, l’athlète britannique Morgan Lake a annoncé qu’elle avait été contrainte de se retirer des Championnats du monde après avoir été testée. positif au Covid-19.

