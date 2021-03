L’épidémie de Covid au BRÉSIL risque de donner naissance à des souches encore PLUS MORTELLES qui « pourraient forcer le monde à se refermer » malgré les coups, prévient un expert.

Le neuroscientifique Miguel Nicolelis a qualifié le Brésil de « terrain fertile pour le virus » après que son bilan des décès de coronavirus a brisé des records pour la deuxième journée consécutive avec 1 910 décès en 24 heures.

L’expert, un professeur à l’Université Duke, Durham en Caroline du Nord, aux États-Unis, a déclaré à The Gardien: «Le monde doit dénoncer avec véhémence les risques que le Brésil représente pour lutter contre la pandémie».

Il a révélé ses craintes malgré un déploiement massif de coups au Royaume-Uni et aux États-Unis, en se demandant: «à quoi bon régler la pandémie en Europe ou aux États-Unis, si le Brésil continue d’être un terrain fertile pour ce virus?

«Si vous permettez au virus de proliférer aux niveaux où il prolifère actuellement ici, vous ouvrez la porte à l’apparition de nouvelles mutations et à l’apparition de variantes encore plus mortelles.»

Il a condamné le président brésilien, Jair Bolsonaro, pour ne pas avoir protégé les gens de la maladie, affirmant que le chef d’extrême droite avait permis au pays de servir de « laboratoire à ciel ouvert pour que le virus … finisse par créer des mutations plus mortelles ».

La prévention n’a jamais été une priorité, ont déclaré lui et d’autres experts.

Depuis que la pandémie s’est propagée dans le monde entier au début de 2020, Bolsonaro s’est moqué de la «petite grippe».

Il a également critiqué les dirigeants locaux pour avoir imposé des restrictions à l’activité, affirmant que l’économie brésilienne doit continuer à avancer pour éviter de pires difficultés.

Pendant ce temps, le nombre de morts – maintenant près de 260000 – a été exacerbé par un lent déploiement de Covid jab, alors que le Brésil a enregistré 10,7 millions de cas à ce jour.

Le 3 mars, Reuters a rapporté que le gouvernement brésilien avait finalement conclu un accord pour acheter 100 millions de doses de vaccin Pfizer.

Pfizer a offert des jabs au Brésil l’année dernière, mais le ministère de la Santé n’a pas accepté l’offre. Les discussions ultérieures ont traîné sur les divergences concernant les clauses de responsabilité.

Miguel Nicolelis a également dit El Pais: « Nous allons entrer dans une situation de guerre explicite. Nous pourrions avoir entre nos mains la plus grande catastrophe humanitaire du XXIe siècle »

Le médecin, qui est chroniqueur pour le journal, a averti que le Brésil pourrait bientôt commencer à enregistrer 3.000 décès quotidiens de Covid.

Il a ajouté: « Le taux de croissance du virus est exponentiellement plus rapide que la capacité de créer, d’équiper et de fournir aux personnes un lit de soins intensifs. »

L’expert a également déclaré que le virus au Brésil « mute de manière incontrôlable » avec « de nouvelles variantes plus mortelles et plus contagieuses. Chaque variante a sa propre dynamique ».

Il a mis en garde contre une «bombe à retardement», car des variantes au Royaume-Uni, aux États-Unis et ailleurs «se superposent».

On a demandé au professeur si ceux qui s’étaient rétablis d’infections à Covid « il y a des mois pourraient finir par être réinfectés? »

Miguel Nicolelis a répondu: «Si vous avez été contaminé par la variante brésilienne originale, les anticorps que vous avez développés sont neuf fois moins efficaces pour combattre la nouvelle variante amazonienne.

« Pourquoi devons-nous obtenir le vaccin contre la grippe chaque année? Parce que des variantes apparaissent. Mais ce que nous avons en termes de nombre d’infectés par le coronavirus est très grave, donc le risque de mutation du virus est beaucoup plus grand. »

Au cours de chacune des cinq dernières semaines, le Brésil a enregistré en moyenne plus de 1 000 décès par jour.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 519 064 décès, suivis du Brésil (259 271), du Mexique (188 044), de l’Inde (157 435) et de la Grande-Bretagne (123 783).

Le Dr Hans Kluge, directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Europe, a déclaré aujourd’hui: «Nous assistons à une résurgence en Europe centrale et orientale.

«Plus d’un an après le début de la pandémie, nos systèmes de santé ne devraient pas être dans cette situation. Nous devons revenir à l’essentiel».

Le Dr Kluge a exhorté les pays à « accroître leur vigilance pour les variantes qui constituent une menace de transmissibilité ou de gravité accrue ».

Les patrons de la santé du monde entier luttent contre diverses souches mutantes, notamment «B.1.1.7, initialement identifié au Royaume-Uni, a été signalé dans 43 des 53 pays de la Région; B.1.351, identifié en Afrique du Sud, dans 26; P1, identifié au Brésil et au Japon, dans 15 « , a ajouté le Dr Kluge.

Les avertissements interviennent après que The Sun ait rapporté comment la variante brésilienne pouvait réinfecter les personnes qui avaient déjà eu Covid – et être deux fois plus transmissible, selon les scientifiques.

Les premières données de la ville de Manaus – où la variante est apparue – suggèrent que la mutation a diverses capacités supplémentaires.

Au Royaume-Uni, six cas de la variante ont été détectés à ce jour.

Des recherches menées par l’Université de São Paulo, en collaboration avec des universités britanniques, montrent que la variante, appelée P1, est entre 40% et 120% plus transmissible.

P1 s’ajoute à un catalogue de souches préoccupantes circulant au Royaume-Uni, chacune avec ses propres caractéristiques.

Une variante originaire du Royaume-Uni, qui porte le surnom de «variante Kent», est dominante, causant jusqu’à présent plusieurs centaines de milliers de cas.

Et la variante sud-africaine a été détectée des centaines de fois, ce qui a provoqué des tests de surtension à travers l’Angleterre.

Mais les vaccins Covid pour lutter contre les variantes seront accélérés pour approbation, a déclaré le régulateur britannique.

Les experts ont précédemment déclaré qu’une variante de Covid résistante aux vaccins est susceptible d’émerger à un moment donné – mais les jabs peuvent également être adaptés rapidement.

L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a déclaré ce mois-ci qu’il n’y avait aucune preuve que les vaccins actuels manquaient d’efficacité contre les variantes connues de coronavirus.

Le directeur général de la MHRA, le Dr June Raine, a ajouté lors d’un récent point de presse: « Depuis décembre de l’année dernière, nous sommes tous préoccupés par l’apparition de variantes – Kent, Afrique du Sud, plus récemment le Brésil – et nous sommes donc bien préparés à examiner, lorsque cela est nécessaire, des mises à jour garantissent que les vaccins utilisés chez les citoyens sont pleinement efficaces.

«Notre objectif est de faire en sorte que les modifications de vaccin à l’avenir qui répondent aux nouvelles variantes puissent être disponibles dans les plus brefs délais, mais sans compromettre en aucune façon la sécurité, la qualité et l’efficacité.