L’épidémie de Covid a commencé en Chine en octobre 2019 – des mois avant que Pékin n’alerte le monde – affirment des scientifiques américains.

Des chercheurs de l’Institut de génomique et de médecine évolutive de l’Université Temple de Philadelphie ont également affirmé que le virus avait « définitivement » commencé en Chine, le Mail le dimanche signalé.

Les scientifiques ont analysé des milliers d’échantillons de patients Covid.

Ils ont retracé comment Sars-Cov-2 – la souche de coronavirus qui cause le bogue – a évolué à partir d’un génome «progéniteur».

Selon leurs recherches, l’ancêtre date de mi-octobre à novembre 2019.

Sergei Pond, l’un des chercheurs impliqués dans l’étude, a déclaré: «Toutes les preuves génétiques montrent clairement que ce virus vient de Chine.

« Le modèle de propagation dans le monde est également cohérent avec les virus chinois semant des épidémies dans d’autres pays. »

‘COUVRIR’

La recherche intervient au milieu de nouvelles accusations de dissimulation par le gouvernement chinois.

Des données en ligne cruciales liées au laboratoire soupçonné d’être la source du coronavirus ont été supprimées.

Des centaines de pages d’informations liées à des études menées par l’Institut top-secret de virologie de Wuhan ont été effacées aux côtés des données clés d’un virologue de haut niveau surnommé « Batwoman ».

Plus de 300 études publiées par la National Natural Science Foundation of China – y compris des enquêtes sur les maladies qui se transmettent des animaux aux humains – ne sont plus disponibles.

L’organisation dirigée par l’État a supprimé des dizaines de contenus en ligne, y compris des études menées par le virologue Shi Zhengli basé à Wuhan – surnommé «Batwoman».

La femme de 56 ans a gagné le surnom pour ses recherches sur la collecte d’échantillons dans des grottes de chauves-souris.

La suppression massive des études en ligne a réaffirmé les craintes que la Chine tente d’entraver l’enquête sur l’origine du coronavirus.

Les données, y compris le risque d’infection interspécifique par les chauves-souris par des coronavirus de type Sars et les enquêtes sur les agents pathogènes humains portés par les chauves-souris ont été effacées – sources clés pour l’enquête sur l’origine du coronavirus.

Iain Duncan Smith, ancien dirigeant conservateur et membre de l’Alliance parlementaire internationale sur la Chine, a déclaré: «La Chine essaie clairement de cacher les preuves.

« Il est vital qu’il y ait une enquête approfondie sur ce qui s’est passé, mais la Chine semble faire tout ce qu’elle peut pour empêcher que cela se produise. »

Les histoires concernant la « dissimulation » ont continué à tourbillonner à la suite de l’interdiction d’entrée des enquêteurs de l’Organisation mondiale de la santé dans le pays.

La tournure extraordinaire des événements a déclenché l’indignation internationale alors que la Chine était en proie à des accusations de tromper le nombre de cas et de nombre de morts, alors que les rapports de « dénonciateurs » s’entretenant avec les autorités américaines se poursuivent.

Quelques jours à peine avant que l’OMS ne soit alertée de l’épidémie à Wuhan en décembre 2019, l’Institut de virologie de Wuhan a commencé à modifier sa base de données d’agents pathogènes viraux.

Fichiers divulgués allègue que la Chine a caché son véritable taux d’infection à Covid-19 pour « protéger » son image.

Les données secrètes explosives, fournies par les propres chefs de la santé chinois, semblaient révéler un catalogue de dissimulations et de bévues qui cachaient la véritable ampleur de la maladie mortelle qui a depuis tué plus de 1,8 million de personnes.