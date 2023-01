L’épidémie de COVID-19 en Chine attise les inquiétudes mondiales alors que Pékin rassemble les citoyens

Les médias d’État chinois ont rassemblé mercredi les citoyens pour une “victoire finale” sur le COVID-19 alors que les responsables de la santé à l’étranger tentaient de déterminer l’ampleur de son épidémie déchaînée et comment arrêter sa propagation.

La suppression brutale par Pékin des restrictions “zéro COVID” le mois dernier a déclenché le virus sur les 1,4 milliard de Chinois qui ont peu d’immunité après avoir été protégés depuis l’apparition du virus dans la ville chinoise de Wuhan il y a trois ans.

L’Organisation mondiale de la santé organise mercredi une réunion d’information à Genève, un jour après que des responsables de l’OMS ont rencontré des scientifiques chinois dans un contexte d’inquiétude quant à l’exactitude des données chinoises sur l’épidémie.

Les responsables de la santé de l’Union européenne se réunissent également mercredi pour discuter d’une réponse coordonnée à l’épidémie en Chine.

De nombreux salons funéraires et hôpitaux chinois se disent débordés, et les experts internationaux de la santé prédisent au moins un million de décès en Chine cette année. La Chine a signalé cinq décès ou moins par jour depuis le revirement politique.

“C’est totalement ridicule”, a déclaré Zhang, 66 ans, un habitant de Pékin qui n’a donné que son nom de famille, à propos du bilan officiel.

“Quatre de mes proches parents sont morts. Cela ne concerne qu’une seule famille. J’espère que le gouvernement sera honnête avec les gens et le reste du monde sur ce qui s’est réellement passé ici.”

Mercredi, des personnes portant des masques faciaux achètent des collations dans un bazar devant un immeuble de bureaux commerciaux à Pékin. (Andy Wong/Associated Press)

Le cabinet chinois a déclaré mercredi qu’il intensifierait la distribution de médicaments et répondrait à la demande des institutions médicales, des maisons de soins infirmiers et des zones rurales au milieu de l’épidémie, ont rapporté les médias d’État.

“La Chine et le peuple chinois remporteront sûrement la victoire finale contre l’épidémie”, a déclaré le Quotidien du Peuple, le journal officiel du Parti communiste, dans un éditorial, réfutant les critiques sur les trois années d’isolement, de confinement et de tests de la Chine qui ont déclenché des manifestations historiques à la fin de la dernière an.

Pékin a riposté à certains pays exigeant que les visiteurs chinois présentent des tests COVID avant le départ, affirmant que les règles étaient déraisonnables et manquaient de fondement scientifique.

Le Japon, les États-Unis, l’Australie et plusieurs États européens font partie des pays qui exigent de tels tests.

Recherche de données

Willie Walsh, chef de la plus grande association de compagnies aériennes au monde, l’IATA, a critiqué de telles mesures “inflexibles” qui, selon lui, n’avaient pas auparavant arrêté la propagation du virus qui a martelé les compagnies aériennes qui se remettent de la pandémie.

La Chine cessera d’exiger que les voyageurs entrants se mettent en quarantaine à partir du 8 janvier, mais ils doivent être testés avant leur arrivée.

L’OMS a demandé aux scientifiques chinois des données sur le séquençage viral, les hospitalisations, les décès et les vaccinations. Reuters a rapporté le mois dernier que l’OMS n’avait pas reçu de données sur les nouvelles hospitalisations depuis le revirement politique de Pékin.

La Chine a signalé cinq nouveaux décès par COVID mardi, portant le nombre officiel de morts à 5 258, très bas par rapport aux normes mondiales.

La société britannique de données sur la santé Airfinity a déclaré qu’environ 9 000 personnes en Chine meurent probablement chaque jour du COVID.

Les patients de l’hôpital Zhongshan de Shanghai, dont beaucoup sont âgés, étaient entassés mardi dans des couloirs entre des lits de fortune avec des personnes sous ventilateurs à oxygène et perfusions intraveineuses.

L’économie chinoise de 17 billions de dollars a connu sa croissance la plus lente en près d’un demi-siècle au milieu des perturbations du COVID.

Mais le yuan était à un plus haut de quatre mois face au dollar mercredi après que le ministre des Finances Liu Kun a promis d’accélérer l’expansion budgétaire. La banque centrale a également signalé son soutien.

Les analystes d’UBS s’attendent à ce que la réouverture rapide de la Chine cause “un revers plus profond mais plus court” à l’économie, mais prévoient également une reprise de l’activité à partir de février.

Pendant ce temps, les réservations de vols internationaux en Chine ont augmenté de 145% sur un an ces derniers jours, a rapporté le quotidien chinois China Daily, citant les données de Trip.com.

Le nombre de vols à destination et en provenance de la Chine est encore une fraction des niveaux pré-COVID. Mais il y a déjà des signes qu’une augmentation des voyages en provenance de Chine pourrait poser des problèmes à l’étranger.

La Corée du Sud, qui a commencé lundi à tester les voyageurs en provenance de Chine, a déclaré que plus d’un cinquième des résultats des tests étaient positifs.