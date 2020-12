ANN ARBOR, Michigan: Le Michigan a annulé mardi son match de rivalité annuel à Ohio State en raison de COVID-19[feminine épidémie au sein du programme de football Wolverines.

Le nombre de tests positifs a continué d’évoluer dans une direction ascendante au cours des sept derniers jours, a déclaré la directrice des sports du Michigan, Warde Manuel. Nous n’avons actuellement pas la permission de participer à la pratique. Malheureusement, nous pouvons à cause de COVID-19[feminine positifs et la quarantaine associée requise pour les contacts étroits. Cette décision est décevante pour notre équipe et nos entraîneurs, mais leur santé et leur sécurité sont primordiales et seront toujours au premier plan dans notre prise de décision.

Buckeyes, troisième, a joué avec ce que l’entraîneur Ryan Day a appelé une mini-évasion samedi »dans une victoire de 52-12 à Michigan State, après avoir été relégué au match depuis la maison. Day est l’un des entraîneurs et joueurs du programme qui a été testé positif pour le coronavirus , ce qui a conduit l’état de l’Ohio à annuler un match dans l’Illinois.

La semaine dernière, l’entraîneur du Michigan, Jim Harbaugh, a déclaré que les réunions d’équipe prévues pour se tenir en personne auraient pratiquement lieu après un nombre accru de suspects positifs. COVID-19[feminine tester.

Les Wolverines ont annulé plus tard le match du week-end dernier contre le Maryland parce qu’ils avaient au moins 12 positifs COVID-19[feminine cas dans le programme de football, a déclaré une personne familière avec la situation à l’Associated Press. L’étendue de l’épidémie n’a pas été révélée par l’école et la personne n’a parlé à l’AP que sous couvert d’anonymat.

Alors que les épidémies ont perturbé plus de 100 matchs dans le football universitaire majeur depuis la fin du mois d’août, les problèmes avec les Wolverines ont été surveillés de près en partie parce que les Buckeyes ont beaucoup à gagner.

En conséquence, les Buckeyes ont raté deux matchs au cours de cette saison écourtée par une pandémie COVID-19[feminine problèmes et un de plus les rendrait incapables d’atteindre un minimum prescrit par la conférence pour se qualifier pour le match du Big Ten Championship.

Le Big Ten pourrait cependant décider que l’état de l’Ohio représentera encore au moins partiellement la division Est car la conférence ne veut pas nuire aux chances des Buckeyes de gagner une place en séries éliminatoires.

Avec la décision d’annuler le match à Columbus, Ohio, cela épargne à Harbaugh ce qui serait probablement une autre perte déséquilibrée. Les Buckeyes ont battu le Michigan 56-27 à la Big House l’année dernière lors du premier match de Day en tant qu’entraîneur-chef de la série, prolongeant leur séquence de victoires contre les Wolverines à un record scolaire de huit d’affilée.

Harbaugh est tombé à 0-5 dans la rivalité l’an dernier, poursuivant une tendance où le Michigan a perdu 15 de ses 16 derniers matchs contre Ohio State pour ajouter un peu de brillance à l’une des plus grandes rivalités du sport. Le record sans victoire de Harbaugh en tant qu’entraîneur dans The Game est souvent scruté. C’est particulièrement vrai cette saison, car Harbaugh a un an de plus sur son contrat avec l’école qu’il dirigeait en tant que quart-arrière au milieu des années 1980.

