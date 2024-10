L’épidémie de COVID-19 à l’Hôpital général de Stratford est maintenant terminée

Contenu de l’article

Pendant l’épidémie, l’unité médicale de l’hôpital a été fermée et les patients n’étaient autorisés à avoir qu’un seul soignant familial ou visiteur par jour, sans privilèges d’entrée et de sortie.

L’épidémie étant terminée, la présence des familles et des soignants dans l’unité a été rétablie. Les lignes directrices complètes peuvent être consultées en ligne sur hpha.ca/visiter.

Cependant, les masques doivent toujours être portés par les patients, les soignants et le personnel dans toutes les zones cliniques des hôpitaux de la Huron Perth Healthcare Alliance (HPHA). Bien que les masques ne soient pas obligatoires dans les zones non cliniques, ils sont néanmoins recommandés. Des masques de qualité médicale sont disponibles aux entrées et aux postes de masquage dans tout l’hôpital. Si vous ne vous sentez pas bien ou présentez des symptômes, les responsables de la HPHA vous recommandent fortement de reporter votre visite jusqu’à ce que vous soyez rétabli.

Bien que les responsables de la HPHA n’aient pas révélé combien de cas avaient été confirmés, leur communiqué du 16 octobre indiquait qu’un « statut d’épidémie fait référence à deux ou plusieurs cas positifs confirmés de COVID-19 parmi les patients qui auraient pu être contractés à l’hôpital ».

« Alors que la saison des maladies respiratoires s’installe, le besoin de protection persiste même avec l’épidémie derrière nous », a déclaré Erica Jensen, responsable de la qualité, de la sécurité des patients et du contrôle des infections.

« Restez à jour en matière de vaccination, pratiquez une bonne hygiène des mains et restez à la maison si vous ne vous sentez pas bien », a ajouté Jensen.