L’épidémie de coronavirus en Australie se développe. La honte covid aussi.

« Avec l’épidémie de delta maintenant, nous avons vu une quantité extraordinaire de honte, en particulier autour des déménageurs », a déclaré Clare Southerton, boursière postdoctorale au Center for Social Research in Health de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud. « La honte reflète vraiment l’anxiété du public quant au potentiel d’aggravation de l’épidémie et la nécessité d’attribuer une responsabilité personnelle plutôt que de reconnaître le fait que le virus est, dans une certaine mesure, hors de notre contrôle. »