Des cas de la variante sud-africaine ont également été trouvés en Grande-Bretagne, en Finlande et en Suisse, mais Ramaphosa n’a pas fermé les frontières du pays comme il l’a fait lors de la première vague.

Seule une poignée de pays ont interdit les voyages depuis l’Afrique du Sud. Le ministère sud-africain de la Santé s’est opposé aux affirmations selon lesquelles la nouvelle variante est plus dangereuse que celle du Royaume-Uni, affirmant qu’il y en avait « aucune preuvePour soutenir cette affirmation.

Dimanche, l’Afrique du Sud a passé 1 million de cas de coronavirus. Plus de 50 000 cas ont été enregistrés depuis la veille de Noël – un peu moins d’un cas pour 1 000 personnes à travers le pays.

« Je vous prie tous » de suivre les nouvelles mesures, a déclaré Ramaphosa vers la fin de son discours, les larmes aux yeux. Il a également demandé aux Sud-Africains de se joindre à lui pour allumer une bougie à minuit le soir du Nouvel An à la mémoire des plus de 26000 morts de Covid-19.

La deuxième vague de l’Afrique du Sud est susceptible de croître considérablement dans les prochains jours. Dans certains points chauds, tels que Cape Town, les tests de taux de positivité ont approché 50 pour cent. Les chercheurs ont déclaré que la nouvelle variante stimulait la vague.

«Nous avons de très bonnes raisons de croire que cette variante est beaucoup plus transmissible», a déclaré Tulio de Oliveira, directeur de la plateforme de recherche d’innovation et de séquençage du KwaZulu-Natal, qui coordonne l’analyse d’échantillons génétiques du virus. «Cette variété s’est développée très rapidement, ce qui signifie qu’elle a un taux de transmission élevé car elle domine la plupart des infections. C’est très inhabituel. «

Ramaphosa a identifié la plupart des grandes villes d’Afrique du Sud comme des points chauds, notamment Johannesburg, Pretoria, Le Cap, Durban, Port Elizabeth et Polokwane. Dans la province du Cap oriental, a-t-il déclaré, les admissions et les décès à l’hôpital avaient désormais dépassé le pire de la première vague, et la plupart des endroits en Afrique du Sud n’avaient pas encore connu le pic de la vague soutenue.

Il a également déclaré que 4630 agents de santé publique avaient contracté le coronavirus en décembre seulement, en partie en raison du fait que la nouvelle variante est plus transmissible, ce qui expose les travailleurs de première ligne à un risque encore plus élevé.

On ne sait pas quand les vaccins arriveront en Afrique du Sud. Le pays dépend en grande partie de l’installation Covax dirigée par l’Organisation mondiale de la santé, mais Ramaphosa a déclaré lundi que son gouvernement était en pourparlers avec les fabricants, bien qu’il n’ait pas dit à quelle échelle ou à quelle échelle les vaccins seraient achetés.

Plus encore que dans les discours précédents, Ramaphosa semblait être personnellement alourdi par la difficulté de l’Afrique du Sud à aplatir la courbe d’infection. Le pays est responsable de plus de 40% de tous les décès dus aux coronavirus sur le continent africain – selon les experts de la santé, cela est en partie dû au pourcentage plus élevé de personnes de plus de 65 ans en Afrique du Sud.

Au début de la pandémie, l’Afrique du Sud a imposé l’un des verrouillages les plus stricts au monde, avec des interdictions de vente de cigarettes et d’alcool, presque toutes les restrictions de voyage et la fermeture des restaurants et des bars. Même promener le chien peut entraîner un ticket.

En septembre, le nombre de nouveaux cas était tombé à environ 1 000 par jour. Plus de 10 000 ont été vus ces derniers jours.

Lundi soir, Ramaphosa a réprimandé «l’extrême manque de vigilance de certains Sud-Africains pendant la période des fêtes», notant que beaucoup portent des masques pour accéder aux restaurants et aux magasins et les sortir ensuite à l’intérieur.

«Nous avons baissé notre garde et maintenant nous en payons le prix», a-t-il déclaré.

Les trois principaux groupes d’hôpitaux privés du pays ont déclaré que leurs unités de soins intensifs étaient sous pression.

Richard Friedland, directeur général de Netcare, a déclaré que la récente flambée des cas de coronavirus a « soulevé une demande significative et sans précédent » pour les établissements de santé.

Friedland a averti que les hôpitaux étaient débordés et pourraient ne pas être en mesure de fournir les soins nécessaires aux nouveaux patients en raison d’un manque de lits et d’équipements adéquats, tels que des réservoirs d’oxygène et des ventilateurs.

«Concrètement, cela pourrait signifier que les niveaux de soins tels que les soins intensifs et les soins intensifs, les ventilateurs et les modalités de distribution d’oxygène peuvent ne pas être disponibles pour tous les patients», a-t-il déclaré.