Une personne à Victoria a été testée positive au COVID-19 après son retour des plages du nord de Sydney – où il y a un groupe de 83 cas.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (DHHS) a déclaré que la recherche des contacts était en cours, mais que « les contacts étroits sont considérés comme limités », comme ils ont annoncé le nouveau cas mardi.

« Victoria a enregistré 0 cas en 53 jours, mais un cas positif d’un voyageur victorien de retour a été acquis dans la région de Northern Beaches de NSW », a annoncé le DHHS.

«À ce stade, il n’y a pas de sites d’exposition, mais si ce changement, nous fournirons d’autres mises à jour.

« Quiconque est revenu de la région des plages du nord, du Grand Sydney ou de la côte centrale doit être testé et mis en quarantaine pendant 14 jours. »

L’État a également enregistré mardi deux nouveaux cas d’arrivées à l’étranger, ce qui signifie qu’il y a 11 cas actifs dans l’État, qui sont tous en quarantaine.

Victoria n’a enregistré aucun cas de transmission locale pendant 53 jours consécutifs.

Tous ceux qui ont visité les plages du nord depuis le 11 décembre ont été interdits d’entrée à Victoria depuis samedi.

Cela signifie que le nouveau cas est probablement entré dans l’État avant samedi, ce qui est tout à fait légal.

Lundi, Victoria a déclaré tout Sydney et la côte centrale de la Nouvelle-Galles du Sud une « zone rouge » COVID-19, ce qui signifie que tous ceux qui ont visité depuis le 11 décembre font face à une quarantaine d’hôtel obligatoire de 14 jours à leur entrée.

Les gens se sont précipités à travers la frontière jusqu’à Victoria lundi afin de pouvoir s’isoler chez eux pour Noël et le Nouvel An plutôt que dans la quarantaine de l’hôtel.

Pendant ce temps, la Nouvelle-Galles du Sud a enregistré lundi 15 autres cas de Covid – tous liés au groupe des plages du nord qui s’élève maintenant à 83.

Le ministre de la Santé de NSW, Brad Hazzard, a déclaré qu’il était « actuellement surpris » par les chiffres bas de lundi, mais a souligné que c’était à NSW Health « de faire tout ce que nous pouvons ».

M. Hazzard a déclaré qu’il se sentait « assez positif » à propos des derniers chiffres du COVID-19 de Sydney, qui devraient être rendus publics à 11 heures mardi.

« Je pense que je me sens assez positif à propos de ces chiffres aujourd’hui, mais nous laisserons cela jusqu’à onze heures », a déclaré M. Hazzard sur ABC Radio National mardi matin.

Un record de 38000 personnes à travers l’État ont été testées dimanche et les résultats devraient arriver entre 24 et 72 heures plus tard, ce qui signifie que le nombre de cas pourrait augmenter mardi et mercredi.

La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 15 autres cas de Covid lundi, 28 dimanche, 21 samedi, 15 vendredi, trois jeudi et une épidémie initiale d’un mercredi.

Le médecin-chef de la santé, le Dr Kerry Chant, a déclaré que certains patients avaient attrapé le virus en dehors des plages du nord, mais que tous les cas étaient liés à deux événements à l’Avalon RSL et à l’Avalon Bowlo la semaine dernière.

Dans une mise à jour lundi après-midi, les autorités sanitaires de l’État ont révélé que cinq cas confirmés dans un lieu de travail de CBD étaient liés au cluster Avalon.

Cependant, les cinq employés de bureau qui ont attrapé le virus d’une personne infectée associée au cluster Avalon lors de la fête de Noël de leur bureau ne sont pas de la région et n’y ont pas été – prouvant que Covid n’a pas été confiné sur les plages du nord.

Les responsables de la santé ont fièrement diffusé 38 000 tests effectués au cours des dernières 24 heures au moment où les 15 nouveaux cas ont été révélés au public.

Cependant, ces nouveaux cas provenaient de tests effectués quelques jours plus tôt. Seulement 12 374 personnes ont été testées vendredi et 28 210 samedi.

Les résultats des 38 000 tests ne seront connus qu’au moins mardi.

Le Dr Chant a déclaré qu’il y avait eu des événements d’ensemencement au cours desquels des personnes avaient cessé d’être exposées dans les plages du nord pour se rendre dans d’autres parties de la CDB, au sud-est de Sydney, dans la région plus large du nord de Sydney.

« Nous avons vu un événement de transmission sur un lieu de travail dans la CDB – encore une fois lié par quelqu’un qui avait sans le savoir introduit cela dans ce lieu de travail », a-t-elle déclaré aux journalistes lundi.

Les dizaines de sites qui ont été mis sur une liste d’alerte indiquent où vivent les patients séropositifs, la plupart se trouvant sur les plages du nord, a déclaré le Dr Chant.

