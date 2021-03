L’épidémie de coronavirus au Brésil s’aggrave, le nombre de décès est en augmentation

Dans tout le pays, à plus de 1000 miles de là, le secrétaire à la Santé de Santa Catarina, André Motta, a reçu un avertissement similaire: « Nous atteignons la capacité! » Et dans le nord-est, « Notre système de santé atteindra sa capacité et le Brésil sera dans le chaos d’ici deux semaines », a déclaré le gouvernement de l’État de Bahia, Rui Costa.

Alors qu’une grande partie du monde utilise des restrictions et des vaccins pour apprivoiser le coronavirus, l’épidémie au Brésil est pire que jamais. Le nombre de décès a atteint un nouveau sommet la semaine dernière, à une moyenne de 1 208 par jour. Le taux d’occupation des hôpitaux publics atteint un sommet. Les systèmes de soins de santé dans plus de la moitié des 26 États du pays sont presque à pleine capacité. Et une variante hautement transmissible et potentiellement plus dangereuse se répand dans tout le pays.

Dès le début, la gravité de l’épidémie au Brésil a distingué le pays de ses pairs. Sous la direction chaotique du président Jair Bolsonaro, le pays a été ravagé par des divisions internes, attaqué par des charlatans médicaux incapables de se sortir de l’abîme. Plus d’un quart de million de Brésiliens sont aujourd’hui morts, un bilan surpassé uniquement par les États-Unis. Aujourd’hui, la campagne de vaccination du pays s’enlise dans les pénuries et les retards.

« Si rien n’est fait dans ce scénario, les gens se battront à la fois pour les lits d’hôpitaux et les tombes du cimetière en mars », a déclaré Domingos Alvez, directeur du laboratoire de renseignement sanitaire de l’Université de São Paulo à Ribeirão Prêto. « Nous devrons ouvrir de nouveaux cimetières pour enterrer les corps. »

Les analystes de la santé préviennent que les implications mondiales sont importantes. Le Brésil a montré sa capacité à engendrer de nouvelles mutations potentiellement plus dangereuses du coronavirus. La variante connue sous le nom de P.1, découverte plus tôt cette année, a estampillé la ville amazonienne de Manaus, entraînant plus de décès en janvier et février que dans l’ensemble de 2020.

« Si le Brésil ne contrôle pas le virus, il deviendra le plus grand laboratoire ouvert au monde où le virus peut muter », a déclaré Miguel Nicolelis, épidémiologiste et neuroscientifique à l’Université Duke. «Ce pourrait être non seulement l’épicentre de la pandémie, mais aussi l’épicentre de la propagation de variantes plus mortelles et contagieuses. C’est dans l’intérêt de la planète entière. «

Nicolelis rendait visite à sa mère dans son Brésil natal lorsque le virus corona est arrivé. Il pensait pouvoir aider davantage ici qu’aux États-Unis, alors il a décidé de rester et de conseiller. Depuis, il a étudié les chiffres. Maintenant, le moment qu’il avait longtemps craint et prédit est venu: «Toutes les régions sont synchronisées».

Lorsque le virus a frappé le Brésil l’année dernière, il a d’abord ciblé les villes, puis s’est propagé à la campagne. Ce retard a constitué une pause cruciale pour le Brésil. Les systèmes de santé sont fortement concentrés dans les capitales des États. Ainsi, au moment où les habitants des communautés rurales ont commencé à inonder les hôpitaux de la ville, les établissements avaient eu le temps de se regrouper après la vague initiale de patients urbains.

Mais les rassemblements massifs pendant les élections de novembre, puis les vacances et enfin le carnaval – ils ont tous mis une grande partie du pays au même niveau, poussant les systèmes médicaux à travers le pays au bord de l’effondrement.

« C’est la première fois dans l’histoire du Brésil que les deux tiers des systèmes médicaux des capitales brésiliennes s’effondrent en même temps », a déclaré Nicolelis. Et je ne parle pas de Manaus. Je parle de São Paulo. São Paulo. La ville la plus riche de l’hémisphère sud. Cela peut prendre jusqu’à deux semaines pour qu’il s’effondre. «

Nicolelis et Alvez ont tous deux fait pression pour un verrouillage immédiat à l’échelle nationale pendant trois semaines pour éviter une catastrophe humanitaire. « Nous ne pourrons pas gérer les corps », a déclaré Nicolelis. «Nous pouvons rattraper le pays ou il va s’effondrer. Et cette fois, je vous garantis que le précipice sera plus grand que le Brésil. «

Mais un effort national coordonné pour lutter contre le virus semble peu probable.

Bolsonaro, qui a exhorté les Brésiliens depuis le début à presque ignorer la pandémie, a passé ces derniers jours à essayer de minimiser la pénurie de lits d’hôpital, critiquant les nouvelles restrictions imposées par les autorités locales et préoccupé par les effets secondaires de l’utilisation d’un masque.

«Ils peuvent nuire aux enfants», a-t-il déclaré à la fin de la semaine dernière. « Les effets secondaires des masques commencent à apparaître. » Il a dit qu’ils comprenaient de l’irritabilité, des maux de tête et des difficultés de concentration.

Certaines villes ont imposé de nouvelles restrictions: un couvre-feu à Brasilia, la fermeture d’entreprises non essentielles à Porto Alegre. Les analystes de la santé disent qu’ils sont terriblement insuffisants. Mais les dirigeants étaient extrêmement réticents à fermer complètement. Le chômage culmine. La pandémie a plongé des millions de Brésiliens dans la pauvreté. Les paiements en espèces d’urgence offerts par le gouvernement fédéral l’an dernier ont maintenant été interrompus. Au Brésil, pays d’immenses inégalités et instabilité sociale, l’emprisonnement sans avantages supplémentaires peut conduire à la faim et à la violence.

Lígia Bahia, professeur de santé publique à l’Université fédérale de Rio de Janeiro, a déclaré que la tragédie du Brésil était le triomphe du doute sur la raison, la politique sur la science.

«Nous avons perdu», dit-elle. «Les scientifiques, nous avons perdu. Cela a finalement créé toute cette polarisation. «

Mais elle a dit que le gouvernement et le peuple avaient le temps d’agir. Le Brésil avait autrefois l’un des programmes de vaccination les plus solides du monde en développement. Il a la capacité de vacciner des millions de personnes chaque jour. Une population largement disposée à le recevoir. Et le vaccin est là.

Cependant, Bahia s’inquiète de ce que les semaines à venir apporteront.