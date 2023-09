L’épidémie d’E. coli met en lumière la sécurité alimentaire des garderies, selon les experts

TORONTO-

Les experts affirment qu’une épidémie d’E. coli qui a rendu des centaines de personnes malades a mis en lumière la sécurité alimentaire dans les garderies.

Il y a eu 337 cas confirmés en laboratoire d’infection bactérienne lors de l’épidémie de Calgary, liés à une entreprise de restauration dans une garderie, et la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré que la province étudiait de nouvelles réglementations sur les cuisines communes et la sécurité alimentaire.

Martha Friendly, directrice exécutive de l’Unité de ressources et de recherche sur les services de garde d’enfants, affirme que le Canada est en train de renforcer son système de garde d’enfants grâce à une récente injection d’argent du gouvernement fédéral, et que jusqu’à présent, la nourriture n’a pas joué un rôle important dans le financement. conversation.

Différentes provinces ont des règles différentes concernant la nourriture qui doit être fournie dans les garderies : certaines exigent que les garderies fournissent de la nourriture aux enfants, tandis que d’autres exigent seulement qu’elles servent de la nourriture, qui peut être emballée par les parents.

Friendly affirme que dans les provinces où il n’y a aucune obligation que les garderies fournissent de la nourriture, comme l’Alberta, il n’y a pas de réglementation stricte concernant la manipulation des aliments.

David Farnell, PDG de la garderie torontoise Real Food for Real Kids, affirme que son entreprise dispose de nombreuses procédures pour garantir que leurs repas et collations sont sans danger pour les enfants, et que bon nombre d’entre elles vont au-delà de ce que la province réglemente.

Il dit que c’est une entreprise coûteuse, mais nécessaire parce que les enjeux sont très élevés.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 15 septembre 2023.