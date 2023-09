L’épidémie d’E. coli à Calgary entraîne moins de patients à l’hôpital

CALGARY-

Le nombre de cas d’E. coli liés à une éclosion dans plusieurs garderies de Calgary continue d’augmenter, mais les médecins affirment qu’il y a moins de patients hospitalisés avec des complications graves.

Il y a eu 310 cas d’infection bactérienne confirmés en laboratoire mercredi, depuis que l’épidémie dans 11 garderies de Calgary a été déclarée le 4 septembre.

La Dre Tania Principi, chef de section de médecine d’urgence pédiatrique à l’Alberta Children’s Hospital, affirme que l’augmentation du nombre total de cas est principalement due à un retard dans l’obtention des résultats de laboratoire.

Elle dit qu’il y a eu une diminution du nombre d’enfants gravement malades se présentant aux services d’urgence et que 14 patients sont sortis de l’hôpital depuis le début de l’épidémie.

Vingt et un enfants reçoivent toujours des soins à l’Alberta Children’s Hospital, dont 20 souffrent du syndrome hémolytique et urémique, une complication affectant le sang et les reins.

Sept patients sont sous dialyse péritonéale, un moyen d’éliminer les déchets du sang et un traitement contre l’insuffisance rénale.

« Nous constatons que le nombre de patients dialysés et même nos chiffres de SHU sont restés assez stables », a déclaré Principi aux journalistes mercredi après-midi.

« Nous ne constatons pas d’augmentation significative de ce chiffre, mais nous continuons à faire des tests et à suivre ce dernier groupe de patients. »

Il y a eu 18 cas d’E. coli dus à des transmissions secondaires, mais Principi a déclaré que tous ces cas se sont produits dans des ménages liés à l’épidémie.

« Si nous sommes capables de continuer à contenir cette propagation secondaire, nous devrions maintenant traverser le plus grand obstacle et voir potentiellement une certaine augmentation du nombre de cas… à mesure que les tests reviendront », a-t-elle déclaré.

« Mais en ce qui concerne les enfants et les personnes malades, nous devrions être en queue de peloton. »



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 14 septembre 2023.