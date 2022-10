L’épidémie de choléra en Syrie se propage à travers le pays et frappe le Liban voisin

BEYROUTH – Une récente épidémie de choléra en Syrie a touché presque toutes les provinces du pays et s’est propagée au Liban voisin, déclenchant des alarmes dans les deux pays où les crises économiques ont exacerbé la détérioration des conditions sanitaires. L’épidémie de choléra en Syrie a été déclarée le 10 septembre et à la fin du mois, les données de surveillance montraient plus de 10 000 cas suspects à travers le pays, a déclaré l’UNICEF cette semaine.

Vendredi, le Liban avait enregistré deux cas de choléra dans la province d’Akkar, la partie la plus septentrionale du pays limitrophe de la Syrie, selon le ministre libanais de la Santé publique Firass Abiad. Il n’y a actuellement aucun vaccin contre le choléra disponible dans le pays, a déclaré Abiad au Washington Post.

La Syrie et le Liban sont actuellement embourbés dans un double effondrement économique qui a fait des ravages dans tous les aspects de la vie, y compris les conditions de santé et l’assainissement de l’eau.

Le choléra, une maladie d’origine hydrique, s’est jusqu’à présent concentrée dans le nord de la Syrie, a indiqué l’agence des Nations Unies pour l’enfance, mais “se propage rapidement” dans d’autres gouvernorats.

La Syrie, en particulier ses régions du nord, connaît une crise de l’eau grave et croissante en raison des dommages à grande échelle infligés aux infrastructures d’eau et d’assainissement au cours d’une guerre de 11 ans qui a ravagé une grande partie du pays. La crise économique actuelle, les combats persistants, les déplacements de population et la sécheresse prolongée ont laissé 47 % de la population dépendante de « sources d’eau alternatives et souvent insalubres », a déclaré l’UNICEF.

“Au moins 70 % des eaux usées rejetées ne sont pas traitées, ce qui présente des risques majeurs d’épidémies, notamment de choléra”, a indiqué l’agence, estimant que le conflit avait endommagé les deux tiers des usines de traitement des eaux du pays, la moitié de ses stations de pompage et un tiers de châteaux d’eau.

Le ministère syrien de la Santé a déclaré mardi avoir confirmé 594 cas via des tests rapides, principalement dans la province d’Alep, et enregistré 39 décès dus à la maladie.

Le nombre de décès signalés, porté par les médias gouvernementaux, est important. En revanche, la Syrie a mis du temps à admettre la propagation du covid-19 après le déclenchement de la pandémie, provoquant un tollé rare en 2020 à l’intérieur des régions du pays contrôlées par le gouvernement où les médecins, au risque de leur propre vie, ont publiquement contesté les chiffres officiels.

À la lumière de la récente épidémie, le ministère de la Santé a lancé des campagnes de sensibilisation dans les écoles et a appelé les résidents à se laver les mains ; buvez de l’eau provenant de « sources sûres » lorsqu’elles sont disponibles et faites bouillir l’eau avant de l’utiliser ; bien laver les fruits et les légumes et consulter rapidement un médecin en cas de suspicion de cas.

Mais dans une grande partie de la Syrie, ces mesures préventives ne sont pas possibles. L’accessibilité à l’eau est devenue un problème important cet été dans tout le pays, ce qui signifie que les résidents n’ont aucune garantie de sources d’eau sûres. Le système de santé a été décimé par la guerre et le manque de fonds et de médicaments. Les sanctions occidentales ont aggravé la situation.

L’UNICEF a également attiré l’attention sur la propagation du choléra dans les camps accueillant des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, ou PDI, affirmant que la situation y est “particulièrement critique”. Selon les estimations des Nations Unies, plus de 6 millions de déplacés internes vivent en Syrie.

Au-delà de trouver des mesures palliatives pour arrêter la propagation de cette maladie, l’agence a déclaré qu’une restauration des systèmes d’eau et d’assainissement est nécessaire pour prévenir des épidémies répétées à l’avenir.

Mais les perspectives de restauration sont sombres : le gouvernement n’a pas été en mesure ou n’a pas voulu mener à bien de tels projets de reconstruction. Les donateurs internationaux souffrent d’« une certaine fatigue » en ce qui concerne la Syrie, a déclaré le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Joseph Borrell, qui a rappelé lors d’une conférence internationale des donateurs en mai : « Maintenant, il y a l’Ukraine à la une des journaux, mais ne donnez pas sur la Syrie.

Le destin du Liban est à bien des égards lié à la Syrie. Leurs économies sont étroitement liées et les pénuries de marchandises au Liban se répercutent dans toute la Syrie, et vice versa. Le blé, l’huile, les médicaments et les denrées alimentaires sont fréquemment passés en contrebande à travers la frontière dans les deux sens, plus généralement du Liban vers la Syrie.

L’Organisation mondiale de la santé, ou OMS, travaille avec le gouvernement libanais pour fournir des vaccins, a déclaré Abiad, le ministre de la Santé. Alissar Rady, chef d’équipe de l’OMS au Liban, a déclaré qu’il travaillait aux côtés du ministère, de l’UNICEF et d’autres partenaires pour mettre en place un plan axé sur la surveillance et la détection précoce, et pour préparer les hôpitaux à recevoir les cas nécessitant des soins avancés. L’engagement communautaire est également essentiel, a-t-elle ajouté. “Et il y a beaucoup de travail avec les autorités nationales pour voir comment nous pouvons améliorer la surveillance de la qualité de l’eau et les tests périodiques de l’eau.”

Le Liban connaît depuis longtemps des problèmes d’assainissement de l’eau. L’eau courante – qui n’est plus qu’un rêve dans les régions les plus économiquement touchées du pays – n’est plus potable depuis des décennies. Le littoral, en particulier autour de la capitale Beyrouth, contient des niveaux élevés de contamination et de matières fécales.

Et le système de santé a du mal à rester à flot alors que l’économie s’effondre et que des hordes de professionnels de la santé partent. L’OMS a estimé l’année dernière que près de 40% des médecins et 30% des infirmières libanais étaient partis depuis 2019.