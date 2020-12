La Thaïlande est généralement considérée comme réussie dans la lutte contre le coronavirus, en partie en raison de son infrastructure de santé publique bien considérée et du respect par la population du port de masque et d’autres protocoles.

Les traceurs de contacts ont suivi les cas potentiels en identifiant les principaux clients fournisseurs, et environ 10 000 personnes à risque ont été testées. Selon le gouvernement, des cas ont été découverts dans 27 provinces et remontent au marché de Samut Sakhon.

Samut Sakhon a été désignée comme une zone « hautement contrôlée », où il y a des hôpitaux de campagne pour isoler les patients, des entreprises non essentielles fermées, les gens sont censés travailler à domicile et les célébrations du Nouvel An sont interdites. La province est un centre industriel et certaines usines sont autorisées à continuer de fonctionner.