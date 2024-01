L’épice n°1 pour aider à réduire le taux de cholestérol élevé

Les épices culinaires rehaussent la saveur des aliments et amplifient le profil nutritionnel de vos plats. La variété est la pimenter de la vie (jeu de mots), surtout lorsqu’il s’agit de transformer la saveur, la texture, l’arôme et, surtout, le goût d’un aliment. Connues pour leurs propriétés nutritionnelles, les épices sont étudiées depuis des années à des fins sanitaires et médicinales. Utiliser des épices pour aromatiser les aliments permet de réduire la quantité de sel et de gras dans la cuisson. Ceci est avantageux pour de nombreux problèmes de santé, en particulier ceux liés à un taux de cholestérol élevé.

Bien qu’aucun aliment ou épice ne puisse à lui seul guérir un taux de cholestérol élevé, certaines épices peuvent avoir un impact plus important sur le cholestérol que d’autres. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les épices spécifiques recommandées par les diététistes en cas d’hypercholestérolémie et pourquoi.

Recette illustrée : Pois chiches rôtis à la cannelle et au sucre

Qu’est-ce qu’un taux de cholestérol élevé ?

L’hypercholestérolémie est l’un des précurseurs des maladies cardiaques. Le cholestérol est une substance cireuse ; le foie produit du cholestérol, qui est nécessaire à la production d’hormones, de vitamine D et d’autres composés qui facilitent la digestion. MedlinePlus. Le cholestérol est également présent dans les aliments. Un taux de cholestérol élevé augmente le risque de développer de la plaque. La plaque peut rétrécir les artères, provoquant l’athérosclérose, ce qui augmente le risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral.

L’Association américaine du cœur note que les niveaux de cholestérol sont l’un des principaux facteurs modifiables qui peuvent être influencés par les comportements liés au mode de vie tels que l’alimentation et l’exercice.

L’activité physique régulière, l’arrêt du tabac, la réduction du stress et l’alimentation peuvent tous avoir un impact sur le cholestérol. En fait, les régimes riches en fibres sont associés à la santé cardiaque et à un risque réduit de maladie cardiaque. Les épices peuvent également améliorer la capacité du corps à maintenir le taux de cholestérol à un niveau sain.

Renee Korczak, Ph.D., RDN, CSSD, LD, diététiste et nutritionniste en exercice, déclare : « Les épices contiennent des composés bioactifs uniques à base de plantes qui peuvent contribuer à réduire le taux de cholestérol, à augmenter le flux sanguin et même à soutenir la glycémie. », citant une revue de 2023 dans Nutriments.

L’épice n°1 pour réduire le taux de cholestérol élevé

La cannelle est notre épice numéro un contre l’hypercholestérolémie. En partie parce qu’un taux de cholestérol élevé est souvent associé à des taux de glucose élevés, et il a été démontré que la cannelle aide à réduire la glycémie chez les personnes atteintes de diabète. La cannelle contient également des propriétés anti-inflammatoires et son utilisation comme substitut aux graisses, au sucre et au sel fait partie d’une alimentation saine pour le cœur.

Jordan Hill, RDN, CSSC, diététiste chez Top Nutrition Coaching, recommande aux personnes ayant un taux de cholestérol élevé « d’incorporer des épices comme la cannelle, le poivre de Cayenne, l’ail, le gingembre et le curcuma si ce n’est pas déjà fait ». Korczak est d’accord et note que ces épices « sont souvent décrites dans la littérature scientifique pour améliorer le goût des aliments et des boissons tout en apportant certains bienfaits pour la santé ; cependant, toutes les épices ne sont pas créées de la même manière.

Cannelle (Cinnamomum zeylanicum) provient de l’écorce de diverses espèces de canneliers. Il a été étudié pour ses effets thérapeutiques, allant de la réduction de la glycémie et du cholestérol à la réduction de l’inflammation, selon une revue systémique de 2019 dans Nutrition Clinique. La cannelle contient les composés cinnamaldéhyde et acide cinnamique, qui sont présents dans l’huile. L’écorce de cannelle contient d’autres composés bioactifs, des catéchines et des procyanidines, qui peuvent avoir des effets antioxydants et anti-inflammatoires, selon un article de 2022 dans le Journal des aliments fonctionnels.

La plupart des recherches concernant la cannelle et le cholestérol ont été étudiées en utilisant des suppléments de cannelle chez des personnes atteintes de diabète et du syndrome métabolique. Les doses varient d’environ 1 500 mg à 6 grammes par jour, avec des recommandations standard d’environ 1 500 mg à 4 grammes par jour (¾ à 2 cuillères à café) et des doses plus élevées > 1 500 mg par jour associées à des effets plus favorables sur le HDL (bon cholestérol).

Dans un petit essai clinique randomisé contrôlé de 2017 publié dans Les lipides dans la santé et la maladie, des chercheurs ont étudié l’effet d’une supplémentation orale en cannelle (3 grammes par jour) versus 2,5 grammes de farine de blé pendant 16 semaines chez des Indiens d’Asie atteints du syndrome métabolique. Ils ont constaté que le groupe recevant le supplément présentait une diminution significativement plus élevée du poids, de l’adiposité abdominale, du cholestérol total, des triglycérides, des lipoprotéines de basse densité (LDL) et de la tension artérielle par rapport au placebo.

Bien que cela soit prometteur, l’étude présente quelques défauts ; la population n’est pas généralisable et l’étude a été de courte durée. De plus, les participants ont été sensibilisés à une alimentation saine et à l’exercice. Par conséquent, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la dose et la durée du traitement afin d’avoir un effet positif.

Dans une méta-analyse et une revue systématique de 2022 publiée dans Frontières en physiologie, les chercheurs ont examiné 15 essais cliniques randomisés dans lesquels les participants ont reçu de la poudre de cannelle ou de l’extrait de cannelle à des doses allant de 1 à 6 grammes en fonction de leur régime alimentaire, de leurs activités physiques et de leurs médicaments. Parmi les 15 études, 1 020 participants atteints de diabète de type 2 ont été inclus, avec un suivi allant de 40 jours à 4 mois. Par rapport au placebo, le groupe ayant reçu de la cannelle a connu une réduction des taux de cholestérol LDL et de triglycérides.

Devriez-vous prendre des suppléments de cannelle ?

Si vous prenez des médicaments pour gérer un taux de cholestérol élevé ou des médicaments hypoglycémiants, assurez-vous de discuter des suppléments avec votre fournisseur de soins de santé avant de commencer. Korczak note : « Il est difficile de dire que certaines épices abaissent complètement le taux de cholestérol, car la recherche est un peu incohérente en raison des différents modèles d’étude, des populations étudiées et de la quantité ou de la forme de l’épice. » Par conséquent, les suppléments de cannelle doivent être utilisés en complément d’une modification du mode de vie, d’un régime alimentaire riche en fibres, d’une activité physique régulière, d’un sommeil suffisant et d’une perte de poids (si indiqué), et non en remplacement.

L’utilisation culinaire de la cannelle peut être bénéfique. De la poudre de cannelle à une dose de 1/4 à 1 cuillère à café par jour peut être utilisée. Notez que la cannelle Cassia contient plus de coumarine, un composé qui peut affecter le foie s’il est pris à fortes doses, que la cannelle de Ceylan. Si vous envisagez de consommer régulièrement de la cannelle, vous souhaiterez peut-être rechercher la cannelle de Ceylan.

Comment inclure la cannelle dans votre alimentation

Ajouter des épices à votre alimentation est amusant, savoureux et bénéfique pour la santé. Hill déclare : « Les possibilités sont infinies lorsqu’il s’agit d’utiliser des épices. » Elle recommande « d’ajouter de la cannelle dans les pâtisseries, au marc de café avant l’infusion, dans la pâte à crêpes ou saupoudrée dans du yaourt grec ». Utilisez la cannelle pour aromatiser les chilis, les soupes, les ragoûts, les frictions sèches pour les sources de protéines ou l’écorce de cannelle pour préparer du thé et une délicieuse boisson. Si vous cherchez une façon alléchante de commencer, préparez ces bols caribéens.

Autres moyens de réduire le cholestérol

Dans l’ensemble, la qualité de l’alimentation est importante pour réduire le cholestérol. La consommation d’une grande variété de plantes, notamment de grains entiers, de légumineuses, de noix, de graines, de fruits et de légumes, augmente l’apport en fibres, essentielles pour réduire le cholestérol.

« Choisissez des protéines faibles en graisses saturées », explique Hill. “Optez pour le poulet, la dinde, le poisson et les protéines végétales comme le tofu et le tempeh.” Elle recommande également de modérer la viande rouge, le fromage et l’alcool et d’incorporer une activité physique régulière pour maintenir un poids santé. Enfin, « consultez un professionnel de la santé qualifié si vous souhaitez réduire votre taux de cholestérol », explique Korczak.

L’essentiel

Bien que les données sur la cannelle et le cholestérol soient prometteuses, le simple fait d’ajouter de la cannelle à votre alimentation sans modifier votre régime alimentaire global ne réduira pas votre taux de cholestérol. Mais remplacer le sel, le sucre et les graisses saturées par des épices est un excellent moyen d’améliorer la santé. Utiliser la cannelle en complément de vos changements de mode de vie peut être un outil complémentaire pour réduire votre taux de cholestérol.

Si vous êtes intéressé par les avantages d’une supplémentation en cannelle, contactez un diététiste ou un autre professionnel de la santé qualifié pour obtenir des conseils personnalisés. Il est important d’examiner tous les médicaments susceptibles de provoquer des interactions médicament-nutriments.