L’épice n°1 pour aider à abaisser la tension artérielle, selon une diététiste

Il y a de fortes chances que vous connaissiez quelqu’un qui souffre d’hypertension artérielle. En fait, selon le American Heart Association, près de 50 % des adultes américains souffrent d’hypertension artérielle. Cette condition peut endommager vos artères, vous exposant ainsi à un risque accru de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

Bien sûr, ce que vous mangez est important pour l’hypertension artérielle. Une alimentation saine pour le cœur met l’accent sur les fruits, les légumes, les grains entiers, les produits laitiers faibles en gras, la volaille sans peau, le poisson, les noix et les légumineuses, et limite les graisses saturées, l’alcool, le sodium et le sucre ajouté, selon le AHA. Les petites choses que vous mangez peuvent aussi faire la différence, et c’est là que les épices entrent en jeu.

Lorsqu’il s’agit de réduire la tension artérielle, une épice se démarque vraiment. Dans cet article, nous approfondirons la science derrière cette épice et discuterons de façons créatives de l’incorporer à vos repas quotidiens pour un cœur plus sain.

L’épice n°1 pour aider à réduire la tension artérielle

Si vous vous concentrez sur une seule épice pour abaisser la tension artérielle, choisissez le gingembre. Le gingembre est depuis longtemps célébré pour ses bienfaits culinaires et digestifs, mais saviez-vous qu’il peut également être utile pour notre cœur ?

Une revue et méta-analyse de 2019 publiée dans Recherche en phytothérapie a examiné six essais cliniques randomisés recherchant l’effet de la supplémentation en gingembre sur la tension artérielle. Dans l’ensemble, ils ont constaté que le gingembre entraînait des réductions significatives de la pression artérielle systolique et diastolique de 6 et 2 points en moyenne, respectivement, par rapport à un placebo.

Il est important de noter cependant que cette diminution n’a été observée que chez les participants âgés en moyenne de 50 ans ou moins. La dose nécessaire pour faire varier la tension artérielle était d’au moins 3 grammes par jour (soit moins de 2 cuillères à café de gingembre moulu), à prendre pendant 7 à 12 semaines.

Le gingembre peut aider à abaisser la tension artérielle en agissant de la même manière que les médicaments hypotenseurs, selon Megan Byrd, diététiste chez Coffee Copycat. «Il y parvient en bloquant les canaux calciques de notre corps et en agissant comme un inhibiteur de l’ECA, une enzyme qui détend nos veines et nos vaisseaux, provoquant ainsi une baisse de la tension artérielle», dit-elle.

De plus, les propriétés antioxydantes du gingembre pourraient aider à réguler la tension artérielle, Recherche en phytothérapie la revue souligne. Le gingembre regorge de composés végétaux comme les gingérols, les shogaols, la zingérone et le paradol, qui peuvent tous favoriser l’activité antioxydante qui maintient les vaisseaux sanguins clairs, et ces composés peuvent également encourager la dilatation des vaisseaux sanguins, améliorant ainsi la circulation sanguine.

Selon des recherches menées dans Avis nutritionnels en 2021. Cela dit, tous ces bienfaits potentiels du gingembre pour la santé doivent être étudiés de manière plus approfondie pour bien comprendre les bienfaits du gingembre sur la santé cardiaque. Une chose est claire : cette épice (et d’autres) peut être ajoutée aux aliments pour rehausser la saveur sans ajouter de sel, ce qui est une autre façon pour le gingembre de s’occuper de votre ticker.

Recettes de gingembre à essayer

Du petit-déjeuner au dessert, relookez vos repas avec ces idées de recettes épicées au gingembre :

Les herbes et les épices comme le curcuma, la cannelle et le gingembre peuvent offrir des bienfaits uniques pour la santé de votre corps. Cependant, il est important de se rappeler qu’une seule épice seul n’est pas une panacée. Concentrez-vous sur l’activité physique, le maintien d’une alimentation équilibrée et l’association de ces épices avec des aliments entiers colorés. Ensemble, ils créent un plat savoureux et nutritif qui peut avoir un impact plus important sur votre tension artérielle.