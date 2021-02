L’EPI est le nouveau cauchemar des déchets plastiques qui menace l’environnement

La crise du COVID-19 a contraint les gens du monde entier à porter des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des masques et des gants jetables. Mais les déchets créés par ces articles jetables ont des implications plus importantes pour l’environnement. À certains égards, la pandémie a entravé la guerre contre les déchets plastiques.

Si nous prenons l’exemple du Royaume-Uni, on estime que 1 500 tonnes de masques et de gants sont jetés chaque mois. Le Dr Marco Aurisicchio est codirecteur de l’Ocean Plastic Network. Il dit que « ça a été assez choquant de voir comment l’EPI a eu un impact sur notre société. Nous le trouvons sur la route et partout. Pendant le verrouillage, il » a été vraiment rare que je n’ai pas rencontré d’EPI dans l’herbe « . .

Une grande partie de ces déchets monumentaux aboutit dans des décharges, où il faudra des siècles pour se décomposer. Mais une grande quantité est également larguée sur le sol, se frayant un chemin dans nos écosystèmes.

Les masques ont dépassé les sacs en plastique pour devenir l’un des types de litière les plus courants. En fait, la North London Waste Authority (NLWA) estime que 102 millions sont jetés chaque semaine au Royaume-Uni. Cela suffit pour couvrir 232 fois un terrain de football.

Matériaux réutilisables

Le conseiller Clyde Loakes préside la North London Waste Authority. Il dit qu’il existe une mesure simple à court terme que les gens peuvent prendre. Il encourage tous ceux qui le peuvent à utiliser des masques réutilisables et souligne le fait que « nous ne devons pas oublier que nous sommes toujours dans une urgence climatique et que nous devons tous faire tout ce que nous pouvons ».

La solution biodégradable

L’expert plastique, Jason Hallet, a également une autre solution. Il pense que les matériaux biodégradables sont le moyen de contrer l’impact négatif de la future production d’EPI. « Quand vous pensez à des choses que vous pourriez laisser tomber ou jeter à la poubelle (…), il est important que celles-ci aient une durée de vie très courte », a-t-il déclaré à Euronews. « Par très court, je veux dire dans l’ordre des années plutôt que des siècles ».

Le seul inconvénient, dit-il, est le coût. Les matériaux biodégradables sont deux à trois fois plus chers que les plastiques ordinaires. Si un matériau biodégradable est la solution, les gouvernements devront peut-être être prêts à dépenser davantage en EPI.

Dans l’UE

Au printemps 2020, au plus fort de la crise du COVID-19, le Convertisseurs de plastiques européens (EuPC) a écrit une lettre à la Commission européenne pour reporter la mise en œuvre du Directive européenne qui limitera l’utilisation du plastique. La demande a été refusée. Mais cela montre que le lobbying pour le plastique est toujours très présent.