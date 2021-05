L’EPHINANY super soudaine de deux semaines du CDC à propos des vaccins n’est pas du tout suspecte ou étrange, selon les médias

vLa presse n’est pas du tout remise sur ses talons sur le changement soudain d’avis du CDC sur les masques et la distanciation sociale. C’est tout à fait normal qu’une semaine après que Fauci ait dit que nous ne pouvions pas nous attendre à ce que les choses soient presque normales jusqu’à la prochaine fête des mères, les choses se réinitialisent soudainement. Nan.

Je veux dire, il suffit de regarder Martha Raddatz ce matin en prenant tout dans la foulée lorsque le directeur du CDC dit: «Nous avons maintenant une science qui vient vraiment d’évoluer, même au cours des deux dernières semaines, qui démontre que ces vaccins sont sûrs, ils sont efficaces.

Nous ne savions donc pas que les vaccins avec lesquels ils se faisaient pratiquement depuis que Biden a pris ses fonctions étaient sûrs et efficaces jusqu’aux DEUX dernières SEMAINES ????

Raddatz n’était pas du tout perplexe. Elle pose une excellente question à Rochelle Walensky du CDC, Walensky non seulement claque, mais prétend INSANELYMENT qu’ils viennent de comprendre que les vaccins sont sûrs et efficaces, et au lieu de dire, comme « QUEL ENFER? » Raddatz passe à « alors qu’en est-il de ces secousses non vaccinées, n’est-ce pas? »

Et qu’en est-il du Fauci de la Fête des Mères ?? Un recul dans la presse?

Ha ha bien sûr que non. Ils lui demandaient qui devrait le jouer dans un film bien sûr !! Sérieusement, c’est ce qu’on lui a demandé sur MSNBC aujourd’hui. (Il a dit Al Pacino, ZOMG COMME POUR DE VRAI)

Vous devez trouver toutes les questions et critiques du tout en allant en ligne.

Wow, la science a évolué en phase avec plusieurs scandales croissants de Biden WH. Juste incroyable. La science est vraiment une merveille. https://t.co/WHoaQWagCL – Stephen L. Miller (@redsteeze) 16 mai 2021

La science a évolué en même temps qu’un rapport sur les emplois catastrophiques! La science. Beaucoup wow! – Stephen L. Miller (@redsteeze) 16 mai 2021

La science n’est-elle pas incroyable ??