L’épave d’un paquebot français coulé en 1856 découverte au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre

PORTLAND, Maine — Le paquebot français Le Lyonnais, une merveille pour l’époque, fut considéré comme perdu à jamais lorsqu’une catastrophe maritime en 1856 l’envoya au fond de l’océan au large du Massachusetts.

Des générations plus tard, une équipe de sauvetage maritime est prête à écrire le prochain chapitre de l’histoire du paquebot, qui a été construit alors que l’ère de la voile cédait la place aux navires à vapeur. L’entreprise de sauvetage maritime du New Jersey, Atlantic Wreck Salvage, a retrouvé l’épave du Lyonnais à environ 200 milles au large de New Bedford, dans le Massachusetts, fin août.

La découverte du navire à vapeur fait suite à des années de travail pour le localiser, mais elle représente également un nouveau départ, a déclaré Jennifer Sellitti, porte-parole d’Atlantic Wreck Salvage et membre de l’équipage du D/V Tenacious, le navire que la société utilise pour les plongées et les sauvetages. Les prochaines étapes consistent à documenter le site de l’épave, à le cartographier et à déterminer quels artefacts peuvent être ramenés à la surface, a déclaré Sellitti. Le Lyonnais se trouve à environ TK pieds/miles (TK mètres/kilomètres) sous le niveau de la mer.

« D’une certaine manière, le fait de le retrouver est une conclusion, d’une autre, c’est la fin. D’une autre, c’est le début : documenter le tout, déterminer ce qui se trouve en bas et ce qui doit être remonté », a déclaré Sellitti. « C’était un des premiers exemples de machine à vapeur. »

Le Lyonnais mesurait environ 79 mètres de long et était chargé de transporter des passagers et des marchandises entre New York et la France, a déclaré Sellitti. Le navire avait des voiles, mais était également équipé d’une machine à vapeur horizontale et d’une coque en fer, ce qui en faisait un exemple de la façon dont l’innovation transformait le transport maritime au milieu du XIXe siècle.

Mais la catastrophe s’est produite lors du premier voyage de retour du navire vers la ville française du Havre depuis les États-Unis. Le navire est entré en collision avec la barque Adriatic, construite dans le Maine, qui faisait route de Belfast, dans le Maine, vers Savannah, en Géorgie, selon les recherches d’Atlantic Wreck Salvage, que Sellitti utilise comme base pour un livre sur le navire intitulé « The Adriatic Affair ».

La collision a laissé un trou dans la coque du Lyonnais qui a fini par couler. Sur les 132 passagers et membres d’équipage, 114 ont péri. L’Adriatic a pu rentrer en Nouvelle-Angleterre pour être réparé.

L’équipe de sauvetage a pu retrouver Le Lyonnais en effectuant des recherches historiques et en utilisant un sonar pour déterminer le lieu de sa dernière demeure. Le navire est probablement trop détérioré pour être renfloué, a déclaré Sellitti.

Cependant, la nature historique du navire rend sa découverte importante, a déclaré Eric Takajian, membre de l’équipage qui a trouvé le navire.

« Le fait d’être l’un des premiers navires à vapeur français à passagers à effectuer une traversée régulière de l’Atlantique et l’un des premiers navires à vapeur de transition rend la découverte de Le Lyonnais importante », a-t-il déclaré.