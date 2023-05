L’épave du Titanic détaillée dans les premiers scans 3D — RT World News

Les images sont de loin les plus claires et les plus complexes jamais vues du Titanic au fond de l’océan

La première reconstruction grandeur nature en 3D du paquebot condamné Titanic a révélé de nouveaux détails sur l’épave la plus infâme du monde, quelque 111 ans après son naufrage dans l’Atlantique lors de son voyage inaugural du Royaume-Uni à New York. La tragédie a entraîné la mort de plus de 1 500 passagers et continue de résonner à ce jour. La série d’images haute résolution publiées en ligne a été réalisée à l’aide d’une technologie de cartographie en haute mer qui a combiné plus de 700 000 numérisations de l’épave du Titanic pour former une vue inédite du navire mutilé, qui repose en permanence à 3 800 m (12 500 pieds) au fond de l’océan à environ 370 miles (594 kilomètres) au large de Terre-Neuve, au Canada. « Cela vous permet de voir l’épave comme vous ne pouvez jamais la voir depuis un submersible », L’expert du Titanic, Parks Stephenson, a déclaré mercredi à la BBC. « Vous pouvez voir l’épave dans son intégralité, vous pouvez la voir dans son contexte et en perspective. » Stephenson a ajouté que bien que le Titanic soit l’épave la plus célèbre de l’histoire, d’innombrables questions subsistent après son naufrage après avoir heurté un iceberg en 1912 – comme le point d’impact de l’iceberg ou la nature exacte dans laquelle le navire a heurté le fond de l’océan. Le projet a été entrepris en 2022 par la société de cartographie en haute mer Magellan Ltd en collaboration avec Atlantic Productions, qui réalise un film documentaire sur le sujet. L’imagerie était si précise que des bouteilles de champagne non ouvertes ont été observées autour de l’épave, ainsi qu’un numéro de série sur l’une des hélices. La cartographie a nécessité la participation d’une équipe d’experts qui ont piloté des submersibles télécommandés pour observer tous les angles du Titanic, passant plus de 200 heures au total à effectuer près de trois quarts de million de scans. « Le défi est que vous devez cartographier chaque centimètre carré – même les parties inintéressantes, comme sur le champ de débris, vous devez cartographier la boue, mais vous en avez besoin pour remplir entre tous ces objets intéressants », a déclaré Gerhard Seiffert de Magellan Ltd à la BBC. Alors que les experts prédisent que le Titanic finira par se rouiller dans le néant vers 2050, Parks Stephenson dit qu’il est d’une importance cruciale de documenter chaque élément du Titanic tant qu’il reste possible, ce qui, selon lui, est « le dernier témoin oculaire survivant de la catastrophe. » Et, pour le moment du moins, Stephenson dit que « elle a des histoires à raconter. »