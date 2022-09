L’épave du Titanic capturée dans des images de “la plus haute qualité jamais vue” — RT Games & Culture

Les restes du paquebot de croisière Titanic ont été filmés dans le “la plus haute qualité jamais vue” par la société d’exploration en haute mer OceanGate Expeditions, qui a publié mardi de superbes images 8K de l’épave sur YouTube.

La nouvelle séquence montre la proue du navire, l’ancre bâbord, la coque numéro un, ainsi qu’une énorme chaîne d’ancre avec des détails époustouflants.

“L’un des clips les plus étonnants montre l’une des chaudières à une extrémité qui est tombée au fond de l’océan lorsque le Titanic s’est brisé en deux”, Rory Golden d’OceanGate a déclaré, ajoutant que la chaudière était l’une des premières choses repérées lorsque l’épave du Titanic a été identifiée pour la première fois en 1985.

Un autre détail qui n’avait jamais été filmé auparavant était le nom du fabricant d’ancres du navire, Noah Hingley & Sons, qui est clairement visible dans la nouvelle séquence sur l’ancre bâbord.

“C’est excitant qu’après tant d’années, nous ayons découvert un nouveau détail qui n’était pas aussi évident avec les générations précédentes de technologies d’appareils photo”, dit le plongeur vétéran.

OceanGate affirme que de telles vidéos aident les experts à examiner les légers changements dans l’état de l’épave alors qu’elle se désintègre lentement à 4 000 mètres sous l’Atlantique, à environ 400 milles marins de Terre-Neuve, au Canada.

Le Titanic était l’un des plus grands paquebots de son époque et a coulé le 15 avril 1912 après avoir heurté un iceberg lors de son voyage inaugural de Southampton, au Royaume-Uni, à New York.

Sur les 2 224 passagers et membres d’équipage estimés à bord du paquebot, plus de 1 500 personnes ont péri, faisant de l’incident l’un des naufrages les plus meurtriers d’un superliner ou d’un navire de croisière à l’époque.