L’épave du navire qui a tenté d’avertir le Titanic a été retrouvée

L’épave d’un navire qui a tenté d’avertir le RMS Titanic de l’iceberg qui l’a coulé lors de son voyage inaugural a été retrouvée au fond de la mer d’Irlande.

Le navire à vapeur marchand britannique SS Mesaba a envoyé un message radio d’avertissement au Titanic le 15 avril 1912 alors qu’il traversait l’Atlantique. Le message a été reçu par le Titanic – qui a été annoncé comme insubmersible – mais n’a pas atteint le centre de contrôle principal du navire.

Plus tard dans la nuit, le Titanic a heurté l’iceberg et a coulé. Plus de 1 500 personnes sont mortes dans ce qui reste le naufrage le plus tristement célèbre au monde.

Le Mesaba a continué comme navire marchand jusqu’à ce qu’il soit torpillé par un sous-marin allemand alors qu’il était en convoi en 1918. Vingt personnes, dont le commandant du navire, sont mortes.

Son emplacement exact était inconnu pendant plus d’un siècle, mais les scientifiques ont maintenant trouvé l’épave de la Mesaba à l’aide d’un sonar multifaisceaux. L’outil d’arpentage offshore utilise des ondes sonores pour permettre une cartographie des fonds marins si détaillée que la superstructure peut être révélée sur des images sonar, permettant aux chercheurs de l’Université de Bangor et de l’Université de Bournemouth au Royaume-Uni d’identifier positivement l’épave en mer d’Irlande.

C’était la première fois que les chercheurs pouvaient localiser et identifier positivement l’épave, selon un communiqué de presse.

“Pièces du puzzle”

Michael Roberts, géoscientifique maritime à l’Université de Bangor au Pays de Galles, a dirigé les relevés sonar à l’École des sciences océaniques de l’université.

Depuis plusieurs années, il travaille avec le secteur des énergies marines renouvelables pour étudier l’effet de l’océan sur les infrastructures de production d’énergie. Les épaves se sont révélées être une source précieuse d’informations dans ce domaine.

“Nous savions qu’il y avait beaucoup d’épaves dans notre arrière-cour en mer d’Irlande”, a déclaré Roberts à CNN mercredi, ajoutant qu’ils pourraient fournir “des informations utiles sur ce qui se passe lorsque les choses vont au fond de la mer”.

Mais ce n’est que lorsque Roberts a commencé à travailler avec Innes McCartney, archéologue maritime et chercheur à l’Université de Bangor, que les “pièces du puzzle” ont commencé à s’emboîter.

“McCartney était vraiment intéressé à appliquer cette technologie aux épaves pour les identifier”, a déclaré Roberts. L’équipe de chercheurs a commencé à approfondir les mystères non résolus pour “découvrir leurs histoires”.

“Auparavant, nous serions en mesure de plonger sur quelques sites par an pour identifier visuellement les épaves. Les capacités sonar uniques du Prince Madog (navire de recherche spécialement conçu à cet effet) nous ont permis de développer un moyen relativement peu coûteux d’examiner les épaves. Nous pouvons reliez cela aux informations historiques sans interaction physique coûteuse avec chaque site », a ajouté McCartney dans le communiqué.

Roberts a déclaré que le coût de la découverte et de l’identification de chaque épave était compris entre 800 £ (855 $) et 1 000 £ (1 070 $).

Un “changeur de jeu” pour l’archéologie marine

Au total, 273 épaves ont été découvertes par le Prince Madog s’étendant sur 7 500 miles carrés de la mer d’Irlande – une zone à peu près de la taille de la Slovénie.

Les épaves ont été scannées et recoupées avec la base de données des épaves du Bureau hydrographique du Royaume-Uni et d’autres sources.

De nombreuses épaves nouvellement identifiées, y compris la Mesaba, avaient été identifiées à tort dans le passé, ont déclaré des chercheurs.

McCartney a décrit la technique du sonar multifaisceaux comme “un” changeur de jeu “pour l’archéologie marine”, permettant aux historiens d’utiliser les données qu’elle fournit pour combler les lacunes de leur compréhension.

Prince Madog a été mandaté par l’Université de Bangor et est géré et exploité par le fournisseur de services offshore OS Energy. Cela “nous permet vraiment de sortir jusqu’à 10 jours à la fois et d’aller point par point entre les navires”, a déclaré Roberts. “Nous faisions 15, 20, 25 épaves par jour. C’est le navire qui sous-tend tout.”

La technologie utilisée par le navire a le potentiel d’être aussi efficace pour les archéologues marins que l’utilisation de la photographie aérienne par les archéologues sur terre, selon le communiqué.

“Beaucoup de ces épaves sont en eau profonde. Il n’y a pas de lumière là-bas, donc vous ne pouvez pas voir grand-chose”, a déclaré Roberts. “Si un plongeur descendait et nageait le long de l’épave, il n’obtiendrait jamais le genre d’images que nous obtiendrions à cause de l’échelle de ces choses. Il y a tellement de sédiments que vous ne pouvez tout simplement pas tout voir. “

“C’est donc un moyen de visualiser très efficacement en utilisant le son pour voir quelque chose que vous ne pouvez pas voir à l’œil nu, comme une échographie pendant la grossesse.”

Alors que la technologie a le potentiel de découvrir les histoires de tous ces navires perdus, Roberts a ajouté que les chercheurs “ont également examiné ces sites d’épaves pour mieux comprendre comment les objets sur le fond marin interagissent avec les processus physiques et biologiques, ce qui peut aider les scientifiques à soutenir le développement et la croissance du secteur des énergies marines.”

Les détails de toutes les épaves ont été publiés dans un nouveau livre de McCartney, “Echoes from the Deep”.