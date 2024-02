L’épave découverte dans le lac Supérieur était celle de l’Arlington qui a coulé en 1940

L’épave d’un marchand de 244 pieds un navire qui a coulé en 1940 a été retrouvé dans le lac Supérieur.

Le Société historique des épaves des Grands Lacsavec le chercheur sur les naufrages Dan Fountain, ont annoncé lundi avoir découvert le vraquier Arlington dans plus de 600 pieds d’eau à environ 35 miles au nord de la péninsule de Keweenaw dans le Michigan.

Selon le communiqué de presse de la société historique, Fountain étudie les données de télédétection dans le cadre de la recherche d’épaves dans le lac Supérieur depuis 10 ans. Après avoir découvert une « anomalie particulièrement profonde », il a contacté la société des naufragés pour l’aider à identifier l’épave potentielle.

En 2023, Fountain, Darryl Ertel, directeur des opérations maritimes de la société historique, et l’équipage du R/V David Boyd ont remorqué un sonar à balayage latéral à technologie sonique marine au-dessus de l’anomalie et ont réalisé qu’il s’agissait bien d’un naufrage, selon le communiqué de presse. L’épave a ensuite été identifiée comme étant celle de l’Arlington.

Pourquoi le navire a-t-il coulé ?

L’Arlington a quitté Port Arthur, en Ontario, le 30 avril 1940, selon la société historique. Le navire était sous le commandement du capitaine Frederick « Tatey Bug » Burke, un vétéran des Grands Lacs. Le navire était chargé de blé et se dirigeait vers Owen Sound, en Ontario.

Un épais brouillard a accueilli l’Arlington et un autre cargo plus gros, le Collingwood, alors qu’ils traversaient le lac Supérieur.

“Alors que le jour s’est transformé en nuit, le brouillard s’est transformé en tempête et a frappé les deux navires”, a indiqué la société historique dans le communiqué de presse. L’Arlington a commencé à prendre l’eau et le second du navire, Junis Macksey, a ordonné un cap pour longer la côte nord canadienne, ce qui aurait fourni une certaine protection contre le vent et les vagues.

Le capitaine Burke, cependant, annula l’ordre et ordonna à son navire de reprendre sa route à travers le lac ouvert.

Le 1er mai, vers 4h30 du matin, l’ingénieur en chef Fred Gilbert donne l’alarme et l’Arlington commence à couler. L’équipage a commencé à abandonner le navire de lui-même et a atteint le Collingwood en toute sécurité, à l’exception du capitaine Burke, qui a coulé avec l’Arlington.

“Les rapports indiquent qu’il se trouvait près du poste de pilotage de son navire et qu’il a fait signe au Collingwood quelques minutes avant que son navire ne s’enfonce dans les profondeurs, à 650 pieds au fond du lac Supérieur”, indique le communiqué de presse.

“C’est passionnant de résoudre un autre des nombreux mystères du lac Supérieur”, a déclaré Fountain dans le communiqué de presse. “Trouver Arlington si loin dans le lac… J’espère que ce dernier chapitre de son histoire pourra permettre de mettre un terme à la famille du capitaine Burke.”

Autres découvertes récentes d’épaves

En janvier, une épave cachée aurait pu être découverte dans le lac Érié, exposée par des niveaux d’eau anormalement bas du côté Ohio du lac.

L’épave apparente a été repérée après qu’un blizzard ait balayé le Midwest et créé une seiche, ou un phénomène semblable à une marée, selon Michigan en direct.

Des photos publiées sur les réseaux sociaux par le météorologue en chef de WTOL, Chris Vickers, montraient un lac Érié stérile. Un article de suivi présentait une image de ce qui semblait être deux canons exposés par les faibles niveaux d’eau.

“D’après les photos que j’ai regardées hier soir, et il n’y en avait que quelques-unes, j’ai vu beaucoup de lignes droites (sur la structure), ce qui pour moi indique qu’il y a plus de quai/d’amarrage que de navire”, Carrie Sowden, du Musée national du Grand. Directeur de l’archéologie des lacs, a déclaré à WTOL. “Mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas un vaisseau, cela veut simplement dire que c’est ma première impression.”

À l’été 2023, un Une fillette de 4 ans et son père ont découvert une épave vieille de 150 ans dans les eaux du lac Michigan.

Henley Wollak et son père, Tim, naviguaient vers la plage de son île préférée lorsqu’ils ont vu quelque chose sous la surface que Henley pensait être une pieuvre.

Son père savait que des centaines de bateaux avaient disparu dans le lac au fil des années. Il pensait que les longues lignes grises sous l’eau ressemblaient à la coque d’un navire. Il a ensuite publié des photos de leur découverte sur Facebook.

“Au début, quand nous l’avons vu dans le bateau, j’ai pensé que c’était cool de voir quelque chose comme ça”, a déclaré Wollak, 36 ans, à USA TODAY. “A cette époque, je ne connaissais pas l’ampleur de ce que c’était.”

En décembre 2023, la Wisconsin Historical Society a annoncé une nouvelle qui dépassait les rêves les plus fous du père et de la fille : ils avaient découvert une épave vieille de 150 ans, perdue depuis longtemps.

Les chercheurs ont déclaré qu’ils pensaient que Henley et son père avaient repéré les restes du George L. Newman, un navire construit avant la guerre civile. Les documents historiques montrent qu’il a coulé en 1871 après avoir eu du mal à naviguer à travers l’épaisse fumée de l’incendie de Peshtigo, le L’incendie de forêt le plus meurtrier de l’histoire des États-Unis.

Jusqu’à cette année, le Newman n’avait jamais été repéré, ont déclaré les chercheurs à Wollak. Comme l’explique la Wisconsin Historical Society dans un Publication Facebookle navire a été abandonné, s’est recouvert de sable et a été « en grande partie oublié – jusqu’à ce qu’il soit exposé et localisé par les Wollaks l’été dernier ».

Contributrices : Sarah Al-Arshani et Claire Thornton