L’épave de l’USS Samuel B. Roberts retrouvée dans l’océan Pacifique, à plus de 4 miles de profondeur

L’épave tant recherchée de l’USS Samuel B. Roberts, un destroyer d’escorte de la marine américaine de la Seconde Guerre mondiale qui a coulé dans l’océan Pacifique occidental il y a près de 78 ans, a été retrouvée au large des Philippines, ont annoncé des explorateurs. Le navire, maintenant brisé en deux, gît à une profondeur d’environ quatre milles, l’épave la plus profonde jamais découverte. C’est plus profond que la hauteur du mont Kilimandjaro, soit 18 fois la hauteur de l’Empire State Building.

L’épave a été identifiée et inspectée par l’explorateur américain Victor Vescovo, fondateur et sous-pilote de Caladan Oceanic Expeditions, basé à Dallas, aux côtés d’EYOS Expeditions, basé en Grande-Bretagne.

“Ce fut un honneur extraordinaire de localiser ce navire incroyablement célèbre et, ce faisant, d’avoir la chance de raconter son histoire d’héroïsme et de devoir à ceux qui ne connaissent peut-être pas le navire et le sacrifice de son équipage”, a déclaré Vescovo dans un communiqué.

“Reposant à 6 895 mètres, c’est maintenant l’épave la plus profonde jamais localisée et étudiée”, a déclaré Vescovo plus tard. tweeté. Il a dit avoir été rejoint dans l’expédition par un spécialiste du sonar, Jérémie Morizet.

« Il semble que sa proue ait heurté le fond marin avec une certaine force, provoquant un gauchissement. Sa poupe s’est également séparée d’environ 5 mètres à l’impact, mais toute l’épave était ensemble », a-t-il ajouté. “Ce petit navire a affronté les meilleurs de la marine japonaise, les combattant jusqu’au bout.”

Une partie de la plongée sur le Sammy B. Il semble que sa proue ait heurté le fond marin avec une certaine force, provoquant une certaine déformation. Sa poupe s'est également séparée d'environ 5 mètres à l'impact, mais toute l'épave était ensemble. Ce petit navire a affronté les meilleurs de la marine japonaise, les combattant jusqu'au bout.

Les photos partagées en ligne par Vescovo montrent la proue du navire et le mât tombé engloutis dans l’eau bleue et indiquent où le navire a probablement été touché par un tir de cuirassé lors de la bataille de Samar, l’engagement final de la plus grande bataille du golfe de Leyte en 1944.

Le Sammy B a participé à la grande bataille navale d’octobre 1944, qui a entraîné une improbable victoire dans les eaux entourant les Philippines. Plusieurs petits destroyers et escortes de destroyers américains, en infériorité numérique, ont engagé la marine impériale japonaise, y compris son énorme cuirassé Yamato, la forçant à battre en retraite.

Mais après avoir dépensé pratiquement toutes ses munitions, le Sammy B a été touché par un cuirassé japonais et coulé, avec d’autres navires américains, dont l’USS Johnston.

L’USS Johnston, qui détenait auparavant le record du l’épave la plus profonde découverte à 6 469 mètres sous le niveau de la mer, a été arpenté par Vescovo et son équipe en mars 2021. Vescovo, un ancien officier du renseignement de réserve de la marine américaine, a également effectué trois plongées sur le Titanic.

Le Sammy B, emmené au combat par le lieutenant Cmdr. Robert W. Copeland, possédait moins d’armes à feu et de torpilles que ses homologues, selon Caladan. Quatre-vingt-neuf de ses 224 membres d’équipage ont été tués.

“Ce site est une tombe de guerre sacrée”, a déclaré le contre-amiral à la retraite Sam Cox, chef du Naval History and Heritage Command à Washington. Toutes les données liées à la plongée, y compris les cartes sonar, les vidéos et les photographies, seront données à la marine américaine, a indiqué l’équipe.

Le groupe Caladan Oceanic et EYOS a effectué six plongées sur huit jours à la recherche d’épaves du 17 juin à vendredi. Ils ont d’abord localisé des débris qui ont été positivement identifiés comme appartenant au Sammy B avant de découvrir l’intégralité de l’épave.

“En utilisant une combinaison de travail de détective et de technologie innovante, tout le monde s’est réuni pour révéler le dernier lieu de repos de ce navire tenace”, a déclaré le chef de l’expédition Kelvin Murray d’EYOS dans un communiqué.

“Ce fut une expédition stimulante, passionnante et poignante”, a-t-il déclaré. “Nous sommes tous fiers de ce qui a été accompli et touchés par ce dont nous avons été témoins.”