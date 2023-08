L’épave de l’avion de l’aviateur de Tuskegee qui s’est écrasé pendant l’entraînement de la Seconde Guerre mondiale a été récupérée du lac Huron

Une équipe de plongeurs a parcouru les eaux profondes et froides du lac Huron au large du pouce du Michigan pendant plusieurs semaines chacune des dernières années à la recherche de morceaux épars de l’histoire de l’aviation et de l’armée noire.

Leur cible est l’épave d’un avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale piloté par un membre des célèbres aviateurs Tuskegee qui s’est écrasé lors d’un entraînement il y a près de 80 ans près de Port Huron, à environ 96 kilomètres (60 miles) au nord-est de Détroit.

Jusqu’à présent, l’hélice criblée de balles de l’avion et des centaines d’autres pièces ont été récupérées. Cette semaine, les organisateurs ont transporté le moteur incrusté de moules de 544 kilogrammes (1 200 livres) du P-39 à environ neuf mètres (30 pieds) sous la surface du lac, qui abrite de nombreux voiliers, pétroliers et autres navires qui ont coulé au cours des derniers siècles.

Une fois restauré, le moteur, comme d’autres parties de l’avion, sera finalement exposé au musée historique national des aviateurs de Tuskegee à l’aéroport international Coleman A. Young, du côté est de Detroit.

« Nous sommes en train de finaliser la cartographie des choses en termes de tout ce qui s’y trouve », a déclaré Carrie Sowden, directrice de la recherche archéologique au Musée national des Grands Lacs à Toledo, Ohio. « Alors que nous nous préparons pour ces ascenseurs majeurs, nous trouvons tous ces petits morceaux. Lorsque nous aurons terminé, nous aurons une compréhension complète de l’origine de chaque pièce.

Wayne Lusardi, archéologue maritime de l’État du Michigan au ministère des Ressources naturelles, à gauche, s’entretient avec Isis Gillespie, conservatrice du P-39 du Tuskegee Airmen National Historical Museum au musée, le jeudi 17 août 2023 à Detroit. L’avion était piloté par un membre des célèbres aviateurs de Tuskegee qui s’est écrasé lors d’un entraînement il y a près de 80 ans près de Port Huron, à environ 60 milles au nord-est de Détroit. (Carlos Osorio/Associated Press)

Les aviateurs étaient le premier escadron de chasse aérienne entièrement noir du pays. Ils se sont entraînés et ont combattu séparément des unités de chasse blanches en raison de la ségrégation dans l’armée américaine. Leur unité était basée à Tuskegee, en Alabama, mais le Michigan a servi de terrain d’entraînement avancé pendant la guerre.

Le 11 avril 1944, le 2e lieutenant Frank Moody, 22 ans, de Los Angeles survolait le lac Huron. On pense que ses mitrailleuses n’étaient pas synchronisées avec la rotation de l’hélice du P-39. Lorsque Moody a tiré avec les canons, les balles ont heurté l’hélice, provoquant l’écrasement de l’avion dans les eaux en contrebas.

Son corps s’est échoué quelques mois plus tard, mais l’épave de l’avion était éparpillée au fond du lac, seulement perturbée par le mouvement des vagues et de l’eau jusqu’en 2014, date à laquelle elle a été découverte.

En 2018, l’État a délivré un permis de récupération archéologique au musée. Plus tard cette année-là, les équipes de plongée et de récupération ont commencé à cartographier et à remonter des pièces de l’avion, y compris la queue, les canons, les jauges et les munitions.

« L’avion est en grande partie désarticulé », selon Wayne Lusardi, archéologue maritime de l’État du Michigan au ministère des Ressources naturelles et organisateur de l’effort de récupération.

« Il est cassé, étalé sur près d’un demi-mile sous l’eau et se compose de milliers de pièces », a-t-il déclaré à l’Associated Press jeudi après que le moteur ait été abaissé dans une solution chimique à l’intérieur du hangar du musée Tuskegee Airmen. « Il y a encore une bonne partie de l’avion qui est toujours au fond. »

Une mitrailleuse récupérée d’un P-39 Airacobra est vue dans une solution chimique, le jeudi 17 août 2023, à Detroit. (Carlos Osorio/Associated Press)

Le Detroit News a rapporté mardi que des plongeurs avaient également localisé une partie du puits de roue du train d’atterrissage et du moteur des volets d’aile de l’avion.