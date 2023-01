L’épaule de Jalen Hurts un point d’interrogation avant NYG vs Eagles | LE SALON DU CARTON

Jalen Hurts n’est plus sur la liste des blessés et il devrait jouer dans le match des Eagles de Philadelphie contre les Giants de New York. Interrogé sur ses inquiétudes concernant sa blessure à l’épaule, Hurts ne semblait pas inquiet, a déclaré “il y a toujours une cible” sur son dos. Mark Schlereth dit à Craig Carton s’il pense que Jalen est en assez bonne santé pour affronter les Giants dans ce match éliminatoire.



IL Y A 31 MINUTES・The Carton Show・3:10