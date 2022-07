L’épaulard en série s’est régalé du PENIS de l’intrus du char avant de le noyer alors que les blessures d’horreur des victimes de la bête ont été révélées

Une baleine infâme détenue en captivité à SeaWorld se serait régalée du pénis d’un intrus de char avant de le noyer – et ce n’était pas sa seule victime.

Tilikum, décédé en 2017, était responsable d’au moins trois décès humains au cours de sa vie, dont l’un impliquait Daniel P. Dukes, 27 ans.

Tilikum était responsable de trois morts humaines Crédit : Alamy

Daniel Dukes a été retrouvé noyé dans le réservoir de Tilikum en 1999 Crédit : Fox News

Keltie Byrne a été la première personne tuée par Tilikum en 1991

Dawn Brancheau (à droite) a été tuée par la baleine en 2010

Dukes aurait attendu dans le parc Florida SeaWorld jusqu’à sa fermeture en juillet 1999, date à laquelle il s’est déshabillé pour révéler un maillot de bain et est monté dans le réservoir de la baleine de 11 000 livres.

Les employés et les formateurs de SeaWorld ont trouvé l’homme mutilé le lendemain matin.

Une poursuite pour mort injustifiée a été déposée par les parents de Dukes, Michael et Patricia Dukes, affirmant que Tilikum avait utilisé ses dents pour arracher le pénis de Dukes.

La mort de Dukes était la deuxième impliquant Tilikum.

En 1991, Tilikum a été impliqué dans une autre mort par noyade d’un entraîneur dans un parc au Canada.

Peu de temps après, la baleine a été vendue à SeaWorld.

En 2010, Dawn Brancheau a été entraînée dans l’eau par l’orque lors d’une routine post-spectacle.

La femme s’est penchée sur le bord du réservoir pour frotter Tilikum lorsque son comportement a soudainement changé et qu’il l’a tirée dans l’eau par sa queue de cheval.

Des scènes déchirantes ont vu Dawn secouée et secouée alors que des invités terrifiés étaient frénétiquement introduits par le personnel.

Selon certaines informations, la femme de 40 ans a été scalpée et s’est fait mordre le bras lors de l’attaque.

La mort choquante de Dawn a fait la une des journaux du monde entier, remettant en question l’éthique de garder les baleines en captivité – avec de nombreuses spéculations axées sur le traitement et la vie de Tilikum.

De nombreux experts et anciens entraîneurs pensent que Tilikum est devenu un tueur en série uniquement à la suite de son séjour traumatisant en captivité – le documentaire phare de 2013 Blackfish mettant en lumière des préoccupations de longue date.

Tilikum est décédé en 2017 après avoir été confronté à de graves problèmes de santé, notamment une infection pulmonaire bactérienne persistante et compliquée.

Sa mort est survenue juste un an après que SeaWorld a annoncé qu’ils mettaient fin à leur programme d’élevage après des années de militants qui se sont opposés à eux.

Un porte-parole de SeaWorld a précédemment déclaré: “Les entraîneurs ne se sont pas entraînés dans l’eau ni ne se sont produits avec des épaulards à SeaWorld depuis 2010.

“Il n’y a eu aucun incident tel que décrit dans cet article depuis que ces changements ont été apportés il y a plus de dix ans.

“Nos centaines de vétérinaires et de spécialistes des soins fournissent des soins médicaux de classe mondiale.

“Aucun des épaulards dont nous prenons soin ne vit une vie solitaire et ils participent quotidiennement à des séances de renforcement positif, s’engageant dans une gamme d’activités différentes pour s’assurer qu’ils reçoivent beaucoup d’exercice physique et mental.

“De plus, l’étude des orques sous nos soins par nos scientifiques et des organisations tierces a directement informé les connaissances mondiales et la capacité de protéger les baleines à l’état sauvage.”

Le Sun a contacté SeaWorld pour plus de commentaires.