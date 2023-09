L’épargne des ménages chute à son plus bas niveau depuis 50 ans en Inde

Mumbai : L’épargne des ménages a plongé à son plus bas niveau depuis 50 ans en Inde au cours de l’exercice 23, à 5,1 pour cent du PIB, contre 11,5 pour cent au cours de l’exercice 21 et 7,6 pour cent au cours de l’exercice 20.

L’épargne financière nette des ménages a chuté de près de 55 pour cent au cours de l’exercice 23 à 5,1 pour cent du PIB, et leur endettement a plus que doublé pour atteindre Rs 15,6 lakh crore par rapport à l’exercice 21, principalement grâce à des emprunts massifs auprès des banques, montre une analyse du dernier rapport officiel. Nombres.

Selon SBI Research, une bonne partie des prélèvements sur l’épargne a été consacrée aux actifs physiques et de l’augmentation de Rs 8,2 lakh crore de l’endettement des ménages au cours de l’exercice 23, autant que Rs 7,1 lakh crore représentaient les emprunts bancaires, principalement pour les prêts immobiliers et autres. finances de détail.

On peut noter que la source de financement la plus importante pour les deux secteurs déficitaires – les finances publiques et les sociétés non financières – est l’épargne des ménages.

Le secteur des ménages dans les comptes nationaux comprend, outre les particuliers, toutes les entreprises non gouvernementales et non constituées en sociétés comme les entreprises agricoles et non agricoles, les établissements non constitués en société comme les entreprises individuelles et les sociétés de personnes et les institutions à but non lucratif.

Selon Soumya Kanti Ghosh, conseillère économique en chef du groupe à la State Bank of India, les passifs financiers ont bondi de Rs 8,2 lakh crore depuis la pandémie, dépassant l’augmentation de l’épargne financière brute de Rs 6,7 lakh crore.

Du côté des actifs des ménages, il y a eu une augmentation de Rs 4,1 lakh crore des fonds d’assurance, de prévoyance et de pension au cours de la période.

Du côté du passif des ménages, sur l’augmentation de Rs 8,2 lakh crore, jusqu’à Rs 7,1 lakh crore représentent une augmentation des emprunts des ménages auprès des banques commerciales.

Si l’on juxtapose cette augmentation des emprunts auprès des banques avec l’augmentation du crédit bancaire, jusqu’à 55 pour cent du crédit de détail accordé aux ménages au cours des deux dernières années a été consacré au logement, à l’éducation et à l’achat de véhicules.

Selon Ghosh, cela est possible grâce au régime de taux d’intérêt bas, qui a entraîné un changement de paradigme de l’épargne financière des ménages vers l’épargne physique des ménages au cours des deux dernières années.

Il voit une relation significative à long terme entre les prêts au logement et l’épargne des ménages en actifs physiques. En conséquence, la baisse de l’épargne financière nette des ménages s’est traduite par une augmentation concomitante de leur épargne en actifs physiques bruts.

En fait, l’épargne en actifs physiques, qui représentait plus des deux tiers de l’épargne des ménages au cours de l’exercice 2012, était tombée à 48 % au cours de l’exercice 21.

Cependant, la tendance s’inverse à nouveau et la part des actifs physiques devrait atteindre 70 % au cours de l’exercice 23, en raison d’une baisse de la part des actifs financiers.

Ghosh estime également que le déplacement vers les actifs physiques est également déclenché par la reprise du secteur immobilier et la hausse des prix de l’immobilier.

Pendant ce temps, le ratio dette des ménages/PIB a augmenté pendant la pandémie mais a diminué par la suite.

La dette des ménages en pourcentage du PIB était de 40,7 en mars 2020, puis est tombée à 36,5 en juin 2023.

Au fil des ans, 80 à 90 pour cent de l’épargne physique des ménages a été consacrée aux logements, à d’autres bâtiments et structures, et a été consacrée aux machines et équipements.

(Avec entrées PTI.)