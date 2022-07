L’épargne des Canadiens s’écoule lentement alors que les intérêts sur les dépôts sont loin derrière l’inflation

Les comptes d’épargne des Canadiens ont fait l’objet d’une fuite.

Alors que l’inflation atteint 8 %, toute personne ayant de l’argent en banque voit son épargne s’épuiser au rythme le plus rapide jamais enregistré, car les taux d’intérêt des comptes d’épargne, qui languissent encore largement à environ 1 %, n’ont pas suivi.

“Ils vont perdre de l’argent. La valeur de leurs économies diminue », a déclaré Claire Celerier, professeure agrégée de finance à la Rotman School of Management de l’Université de Toronto.

C’est un contraste frappant avec la dernière fois où l’inflation a été aussi élevée. En 1981, l’inflation a culminé à plus de 12 %, mais les données de Statistique Canada indiquent que les comptes bancaires rapportaient 19 % d’intérêts, et même en 1990, lorsque l’inflation était légèrement inférieure à 5 %, les comptes rapportaient plus de 9 %.

Il y a plusieurs raisons à ce retard, mais une partie du problème est la concentration du secteur bancaire canadien, a déclaré Celerier.

“Lorsque la concurrence entre les banques est moindre, il leur faut plus de temps pour ajuster les taux sur les comptes de dépôt.”

Les banques n’ont tout simplement pas beaucoup d’incitations à modifier les taux à moins qu’elles ne soient obligées de le faire, a-t-elle déclaré.

“Lorsque les banques n’augmentent pas les taux sur les dépôts, elles font plus de profits… C’est un moyen très simple de faire des profits, d’avoir un taux bas sur les comptes de dépôt.”

Une partie de ce qui a fait grimper les taux au début des années 1980 a été l’introduction des fonds communs de placement du marché monétaire, offrant une alternative compétitive aux comptes bancaires pour les épargnants moyens.

Il existe un nombre croissant de banques en ligne et de coopératives de crédit proposant des tarifs compétitifs. Après que la Banque du Canada a augmenté son taux d’intérêt directeur d’un point de pourcentage en juillet, Oaken Financial a augmenté son taux de 1,65% à 2,25%, tandis que la coopérative de crédit Duca a augmenté son taux de 3,1% à 3,25%, a déclaré Natasha Macmillan. , directeur des services bancaires courants de Ratehub.ca.

Cependant, les Canadiens n’ont pas tendance à changer de banque très souvent. Une enquête Accenture de 2020 a révélé que moins de 4 % des consommateurs ont déclaré avoir changé de compte bancaire principal au cours de la dernière année.

Certaines banques ont également commencé à augmenter leurs taux, bien que souvent via des promotions à court terme et d’autres restrictions, et ce n’est pas généralisé.

“Les banques répercutent très rapidement les taux d’intérêt plus élevés sur les emprunteurs, mais sont beaucoup plus lentes à le faire pour ceux qui cherchent à épargner”, a déclaré Macmillan.

La Banque Scotia offre un taux d’intérêt temporaire pouvant atteindre 4,05 % grâce à plusieurs primes limitées dans le temps (certaines liées à de nouveaux dépôts) en plus de son taux régulier de 1,35 %. La CIBC offre jusqu’à 3,55 % d’intérêts qui chutent ensuite à 0,8 % après 120 jours, contre un taux promotionnel de 1,5 % en février qui est tombé à 0,3 %.

La Banque TD, quant à elle, offre 0,05 % d’intérêt sur les soldes supérieurs à 5 000 $ pour son compte d’épargne à intérêt élevé (elle offre un compte distinct qui paie 1 % pour les soldes supérieurs à 10 000 $), RBC offre 0,8 % pour son compte à intérêt élevé, et BMO offre une option d’épargne de 1 %.

Macmillan a déclaré que plus de personnes se déplaçant vers des prêteurs alternatifs pourraient mettre plus de pression sur les grands acteurs.

“Alors que de plus en plus de Canadiens se sentent plus à l’aise pour magasiner ou déménager dans une banque qu’ils ne reconnaissent peut-être pas autant, les cinq grandes, les six grandes banques commenceront à ressentir cette pression concurrentielle et commenceront de plus en plus à modifier leurs taux en conséquence.”

Une partie du défi est cependant que les banques ne sont pas si désespérées pour les dépôts après que les Canadiens ont vu l’épargne gonfler pendant la pandémie.

“Les banques regorgent actuellement de liquidités et leurs niveaux de dépôt sont toujours élevés”, a déclaré Carl De Souza, vice-président principal des institutions financières nord-américaines chez DBRS Morningstar.

“Il y a donc moins de pression pour augmenter le taux de dépôt, à moins que les dépôts ne commencent à diminuer de façon spectaculaire ou qu’un concurrent n’augmente les taux.”

De Souza a noté que les coopératives de crédit offrent des taux plus élevés en partie parce qu’elles sont conçues pour servir les membres, et pas seulement pour faire des bénéfices pour les actionnaires comme les banques, mais qu’il y a encore une certaine hésitation parmi les consommateurs.

“Certaines personnes peuvent ne pas vouloir investir dans des coopératives de crédit parce qu’elles les perçoivent comme plus risquées que les grandes banques, malgré les taux plus élevés que paient ces coopératives de crédit.”

De nombreuses coopératives de crédit, cependant, n’ont pas non plus beaucoup augmenté leurs taux. Vancity offre toujours 0,75% d’intérêt sur ses comptes principaux car elle n’a pas non plus un besoin important de dépôts supplémentaires, a déclaré le directeur financier Clayton Buckingham.

“La façon dont nous fixons les taux consiste en fait à examiner les besoins de financement globaux de l’organisation.”

L’augmentation des dépôts des clients a aidé à répondre à la demande de prêts plus élevée et à amortir le besoin de plus de fonds de la coopérative de crédit, mais cela pourrait changer si le marché évolue davantage, a déclaré Buckingham.

« Cela dépend du marché concurrentiel. C’est le moteur de la majorité des mouvements, donc si les taux augmentent dans le reste des banques et des coopératives de crédit, nous devons emboîter le pas.

Il a déclaré que les clients se tournent plutôt vers les dépôts à terme de Vancity, qui sont similaires à un certificat de placement garanti. Les produits, qui sont plus étroitement liés aux taux obligataires, ont grimpé beaucoup plus rapidement que les taux de dépôt, certaines institutions proposant des taux supérieurs à 5 % pour les engagements à plus long terme.

Buckingham a noté qu’il est également encore tôt pour l’inflation en général avec une énorme incertitude à venir, de sorte que les institutions financières procèdent avec prudence. Si les dépôts continuent de baisser à mesure que les gens puisent dans leurs économies pour couvrir l’augmentation des coûts, les institutions financières devront peut-être augmenter les taux pour attirer les dépôts, mais si la demande de prêts chute en raison de soucis économiques, les prêteurs pourraient ne pas avoir besoin d’autant de capital disponible.

“Nous ne voyons qu’un impact initial de ce qui pourrait arriver dans un environnement fortement inflationniste … pour l’instant, tout le monde est encore en train de comprendre cela.”

Ian Bickis, La Presse Canadienne

