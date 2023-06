L’EPA se retire sur les enquêtes de la Louisiane selon lesquelles les Noirs vivaient avec un risque de cancer plus élevé

L’administration Biden a abandonné une enquête pour savoir si les responsables de la Louisiane exposaient les résidents noirs vivant dans une partie industrielle de l’État à un risque accru de cancer, malgré la découverte de preuves initiales de discrimination raciale, selon un dossier déposé mardi devant la Cour fédérale.

L’Agence de protection de l’environnement a déclaré qu’une résolution « n’est pas réalisable » avant la date limite de juillet. Il met fin à des enquêtes que certains militants de communautés majoritairement noires avaient saluées comme offrant enfin une chance d’améliorer leur santé.

L’agence a déclaré avoir pris plusieurs « actions importantes » impliquant Denka, une usine de polymères au cœur des enquêtes, notamment un accord de réduction des émissions. Il a également intenté une action en justice contre l’entreprise alléguant qu’elle imposait un risque de cancer inacceptable aux résidents voisins et a resserré la réglementation. Mais l’enquête n’a pas obligé la Louisiane à prendre ses propres engagements. Généralement, une enquête sur les droits civils se termine par des engagements de la part de la cible à faire mieux.

La Louisiane avait fait valoir dans un récent dossier devant un tribunal fédéral que l’administration avait indûment «armé» une partie du droit des droits civils dans la poursuite des enquêtes.

L’administration Biden a donné la priorité à la justice environnementale, attirant les éloges des militants pour être allé jusqu’à créer un nouveau bureau l’année dernière pour se concentrer sur les cas de discrimination environnementale présumée. Ces militants ont été consternés d’apprendre la retraite en Louisiane, affirmant que ce serait « profondément problématique » s’il représentait une réduction plus large des enquêtes sur les droits civils.

« C’est un dangereux précédent », a déclaré Patrice Simms, avocat chez Earthjustice, l’un des groupes environnementaux qui a demandé à l’Environmental Protection Agency d’enquêter sur la Louisiane.

L’année dernière, l’EPA a accepté des plaintes d’activistes pour enquêter sur la réglementation en Louisiane des émissions atmosphériques dans un corridor industriel appelé le Mississippi River Chemical Corridor, mais familièrement appelé «l’allée du cancer». Il a déclaré qu’il y avait des preuves initiales de discrimination raciale. Le gouvernement fédéral et les responsables de l’État avaient eu des pourparlers informels pour résoudre les allégations.

Ce processus est maintenant arrivé à son terme.

« En résolvant les plaintes, l’EPA n’a fait aucune constatation de discrimination », a déclaré le gouvernement fédéral dans un dossier judiciaire. L’EPA a déclaré qu’elle attendait toujours que les agences de l’État de Louisiane répondent à un accord proposé pour résoudre le problème lorsqu’elles ont accepté de mettre fin à leurs enquêtes. Le bureau du procureur général de la Louisiane a refusé de commenter.

L’EPA a déclaré qu’elle analyserait comment les résidents – en particulier ceux qui vivent à proximité de l’usine de Denka – sont exposés à une variété d’émissions dangereuses. L’étude viserait à « caractériser les risques et les fardeaux cumulatifs actuels pour la santé » dans la communauté et à fournir des recommandations. L’EPA souhaite que la communauté participe au processus et a invité l’État à participer également, bien qu’il n’y soit pas obligé.

L’EPA a également réglé une plainte concernant les émissions d’une usine chimique proposée devant être exploitée par FG LA, une filiale de Formosa Plastics, dans le même couloir industriel. L’agence a noté que les permis pour l’installation avaient été annulés et étaient maintenant en litige devant un tribunal d’État.

Les premières conclusions de l’EPA indiquent qu’il semble que pendant des décennies, le département de la qualité de l’environnement de la Louisiane a laissé une usine de polymères Denka exposer les personnes qui vivent à proximité et les enfants d’une école primaire à suffisamment de chloroprène, un produit chimique utilisé pour fabriquer du caoutchouc synthétique, pour augmenter leur risque de cancer. . L’EPA avait déclaré que les résidents noirs « le long de tout le couloir » présentaient un risque disproportionné pour la santé lié à la pollution, y compris à proximité de l’installation proposée de Formosa.

La Louisiane a déposé une plainte fédérale contestant ces enquêtes en mai. Il a accusé l’EPA d’avoir outrepassé son autorité en vertu du titre VI de la loi sur les droits civils de 1964 en faisant indûment pression sur l’État pour qu’il apporte des changements radicaux au régime de permis d’air de l’État, y compris la mise en œuvre de nouvelles pratiques qui tiendraient compte de la façon dont plusieurs installations chimiques dans une zone pourraient se cumuler. nuire aux communautés à majorité noire voisines.

« L’agence a transformé en arme le titre VI en tant qu’octroi général du pouvoir d’opposer son veto à toutes les décisions d’autorisation qui offensent sa vision de la justice environnementale et de l' »équité » », a déclaré la Louisiane dans un dossier devant un tribunal fédéral la semaine dernière, demandant à un juge d’arrêter l’enquête. .

Le titre VI de la loi sur les droits civils interdit à quiconque reçoit des fonds fédéraux de faire de la discrimination fondée sur la race ou l’origine nationale. Il a été utilisé dans le logement et les transports, mais jusqu’à l’administration Biden, rarement sur les questions environnementales.

L’État affirme que le titre VI a été conçu pour s’attaquer à la discrimination intentionnelle, et non aux programmes qui pourraient accidentellement nuire à un groupe racial plus qu’à un autre. Ces dernières années, une Cour suprême conservatrice s’est montrée sceptique quant à l’autorité de réglementation de l’EPA dans des affaires majeures concernant les émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l’eau. La Louisiane soutient que l’EPA essaie d’utiliser la loi sur les droits civils d’une manière que le Congrès n’a pas clairement autorisée – une position en conflit avec les récentes décisions des juges.

Simms a déclaré que les récentes décisions de la Cour suprême sont une « invitation à certains de ces types de défis » de la part des États qui se battent contre le pouvoir de l’EPA.

