L’EPA publie une règle sur l’eau propre qui abroge les changements de l’administration Trump

L’administration Biden vendredi émis une règle qui définit quels types de voies navigables aux États-Unis bénéficieront de protections fédérales de la qualité de l’eau en vertu de la Clean Water Act de 1972, abrogeant une règle de l’ère Trump que les tribunaux fédéraux ont rejetée et que les groupes environnementaux ont affirmé avoir laissé les voies navigables ouvertes à la pollution.

L’Agence de protection de l’environnement et le Département de l’armée ont déclaré que la règle révisée est basée sur des définitions qui étaient en place avant 2015, lorsque l’administration Obama a cherché à étendre les protections fédérales.

Les responsables ont déclaré que la règle fournit une définition plus durable des “eaux des États-Unis” qui bénéficient d’une protection fédérale et rétablit la protection de centaines de milliers de rivières, lacs, ruisseaux, zones humides et autres plans d’eau. Les eaux protégées par le gouvernement fédéral sont admissibles aux programmes gouvernementaux axés sur le maintien de la qualité de l’eau et la prévention des déversements de pétrole, entre autres.

Les groupes environnementaux soutiennent depuis longtemps que les efforts visant à assouplir les protections fédérales de l’eau nuiraient considérablement aux sources d’eau potable du pays. Les groupes agricoles, les producteurs de pétrole et de gaz et les promoteurs immobiliers ont critiqué ces réglementations comme étant autoritaires et contraignantes pour les entreprises, et beaucoup ont soutenu la règle de l’administration Trump de 2020 qui tentait de démanteler les protections.

Michael Regan, l’administrateur de l’EPA, a déclaré dans un communiqué que l’agence “s’efforce de fournir une définition durable de WOTUS qui protège les eaux de notre pays, renforce les opportunités économiques et protège la santé des personnes tout en offrant une plus grande certitude aux agriculteurs, aux éleveurs et aux propriétaires fonciers”.