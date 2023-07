L’EPA prend des mesures pour réduire l’exposition des enfants à la poussière de peinture à base de plomb

NEW YORK (AP) – L’administration Biden a décidé mercredi de réduire l’exposition des enfants au plomb, en proposant des limites plus strictes sur la poussière de peinture à base de plomb dans les vieilles maisons et les garderies.

Déclarant qu ‘«il n’y a pas de niveau de plomb sûr», l’administration estime que la règle proposée réduirait l’exposition au plomb d’environ 250 000 à 500 000 enfants de moins de six ans chaque année.

C’est important parce que les scientifiques de la santé disent depuis un certain temps qu’il n’y a pas de niveau sécuritaire de plomb dans le sang d’un enfant. Les dommages causés au cerveau par le plomb sont bien connus : il enlève des points au QI, prive les enfants de capacités de résolution de problèmes et peut rendre plus difficile l’apprentissage de la lecture. Mais il affecte également d’autres organes, notamment le foie et les reins.

« Cette proposition d’éliminer en toute sécurité la peinture au plomb ainsi que nos autres efforts pour fournir de l’eau potable et remplacer les tuyaux en plomb contribueront grandement à protéger la santé de notre prochaine génération de dirigeants », a déclaré Janet McCabe, directrice adjointe de l’Environmental Protection Agency. a déclaré dans le New Jersey, où la proposition a été annoncée.

La peinture contenant du plomb a été interdite en 1978, mais parce que la peinture est appliquée en couches puis s’écaille ou est poncée lors de la rénovation, on pense que plus de 30 millions de foyers américains en contiennent encore.

La règle proposée cible les niveaux de poussière de plomb. Actuellement, 10 microgrammes par pied carré sont considérés comme dangereux sur les sols, et une concentration 10 fois plus élevée est considérée comme dangereuse sur les appuis de fenêtre. La nouvelle règle réduit les deux à aucune piste détectable.

Outre ce qui constitue un danger, la règle proposée réduirait ce qui est autorisé lorsqu’un entrepreneur principal, souvent appelé entrepreneur en réduction du plomb, termine des travaux sur une propriété où le plomb a été un problème. Ces niveaux seraient de 3 microgrammes par pied carré au sol et de 20 microgrammes par pied carré pour les appuis.

Les experts en santé publique ont célébré l’annonce, qualifiant la règle proposée de longue date.

Le Dr Philip Landrigan a noté que le gouvernement avait progressivement réduit la norme pour ce qui est considéré comme des niveaux toxiques de plomb dans le sang des enfants, le changement le plus récent ayant eu lieu il y a deux ans. Mais l’annonce de l’EPA marque un effort pour prendre des mesures plus préventives, a-t-il déclaré.

« Lorsque vous vous fiez au niveau de plomb dans le sang chez les enfants pour indiquer s’il y a du plomb dans l’environnement, nous utilisons essentiellement les enfants comme des canaris dans la mine », a déclaré Landrigan, professeur de biologie au Boston College qui dirige le programme scolaire pour Global Santé publique et bien commun.

« De cette façon, nous traitons réellement la source, par opposition aux conséquences de l’exposition », a-t-il déclaré.

Mais Cindy Lehnhoff, directrice de la National Child Care Association, craignait que le changement de règle ne nuise aux garderies qui éprouvent déjà des difficultés financières – en particulier celles des quartiers à faible revenu, où les installations ont tendance à être plus anciennes.

« Nul doute qu’ils seraient les plus touchés par ce changement », a déclaré Lehnhoff par e-mail. « J’espère certainement que nos législateurs américains se rendront compte que cette règle doit être soutenue par de l’argent pour que cela se produise. »

David Rosner, historien de la santé publique à l’Université de Columbia et expert de l’histoire de la réglementation du plomb aux États-Unis, a exprimé sa surprise face à l’annonce de l’EPA, étant donné que les nouvelles réglementations environnementales sont devenues plus difficiles et controversées ces dernières années. « C’est bien qu’ils essaient d’agir au moins sur ce problème évident à long terme que nous avons depuis un siècle », a déclaré Rosner.

Il a applaudi la règle comme une reconnaissance tardive et tardive qu’aucun niveau d’exposition au plomb n’est sans danger pour les enfants.

Bruce Lanphear, un expert en empoisonnement au plomb à l’Université Simon Fraser au Canada, a déclaré que la norme actuelle « était basée sur ce que l’on pensait faisable plutôt que sur la science », et cela corrige cela.

Mais Rosner a également noté qu’il ne s’agit actuellement que d’une proposition et qu’elle sera probablement confrontée à l’opposition des propriétaires et d’autres personnes qui déploreront probablement le coût de nettoyages plus agressifs.

« Il sera intéressant de voir ce que la politique jouera », a déclaré Rosner.

Doug Glass à Minneapolis a contribué à ce rapport.

Ingrid Lobet et Mike Stobbe, Associated Press