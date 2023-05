L’EPA partage des conseils simples pour protéger vos yeux et votre peau au soleil

L’Agence de protection de l’environnement souhaite que vous restiez vigilant contre les rayons ultraviolets, en vous protégeant du cancer de la peau et des lésions oculaires avant ce week-end ensoleillé du Memorial Day. Vendredi, le agence libérée une liste de conseils pour protéger la santé de votre peau et de vos yeux lorsque vous passez du temps à l’extérieur.

Tout est amusant au soleil – jusqu’à ce que ces rayons soient trop forts et que vous vous brûliez. Les gens peuvent développer un cancer de la peau en raison d’une surexposition continue aux rayons UV émis par le soleil, ainsi que de cataractes et de lésions oculaires en ne portant pas de lunettes de soleil à l’extérieur. Environ 9 500 personnes reçoivent un diagnostic de cancer de la peau chaque jour, selon le Association de l’Académie américaine de dermatologie.

« Ce long week-end, et tout l’été, n’oubliez pas de prendre soin de votre peau et de vos yeux lorsque vous profitez du plein air », a déclaré Joseph Goffman, administrateur adjoint principal du Bureau de l’air et des radiations, dans un communiqué de presse.

Rien qu’en 2023, les médecins diagnostiqueront aux États-Unis plus de 97 600 nouveaux cas de mélanome, la forme la plus dangereuse de cancer de la peau, selon l’American Skin Cancer Society.

Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pendant que vous profitez de votre week-end de vacances pour réduire le risque de cancer de la peau et de lésions oculaires, selon l’EPA :

GLISSER! – Enfilez une chemise à manches longues ou tout autre vêtement qui couvre votre peau. SLOP ! – Appliquez une poignée de crème solaire avec un facteur de protection solaire (FPS) de 15 ou plus, et réappliquez toutes les deux heures, ou plus tôt si vous êtes dans l’eau. GIFLER! – Enfilez un chapeau à larges bords pour couvrir la nuque et le bout des oreilles. ENVELOPPER! – Enfilez une paire de lunettes de soleil. Les lunettes de soleil qui enveloppent les côtés de votre visage offrent une meilleure protection solaire. Évitez les lits de bronzage et minimisez les bains de soleil. Vérifiez l’indice UV avant de passer du temps à l’extérieur.

L’EPA a une application, Indice UV SunWise, vous pouvez utiliser pour vérifier l’indice UV et voir de quel niveau de protection solaire vous pourriez avoir besoin. Il est disponible pour iOS et Android. Vous pouvez également vous inscrire pour l’indice UV quotidien e-mails de prévision de l’agence. La plupart des applications météo, y compris celle préinstallée sur les iPhones, donnent des indices UV.

