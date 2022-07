L’EPA, freinée par la Cour suprême, retombe sur un plan au coup par coup pour le changement climatique

L’EPA promulgue également des restrictions plus strictes sur les centrales au charbon pour réduire les polluants comme la suie et les oxydes d’azote, et pour forcer le nettoyage de la contamination de l’eau des centrales au charbon. Michael S. Regan, l’administrateur de l’EPA, a déclaré que ces règles et d’autres auront l’avantage secondaire de réduire également les émissions de gaz à effet de serre. Il a également indiqué que des changements de règles tels que ceux-ci pourraient rendre certaines centrales au charbon trop coûteuses pour continuer à fonctionner, ce qui entraînerait la fermeture d’un plus grand nombre d’entre elles.