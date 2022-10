L’EPA enquête si les agences du Mississippi ont discriminé la ville de Jackson

L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a déclaré jeudi qu’elle enquêtait sur la question de savoir si les agences de l’État du Mississippi avaient discriminé la capitale à majorité noire de l’État en refusant de financer des améliorations pour son système d’eau défaillant.

L’annonce est intervenue quelques jours après que les dirigeants de deux comités du Congrès ont déclaré qu’ils ouvraient une enquête conjointe sur une crise qui a laissé la plupart des maisons et des entreprises de Jackson, dans le Mississippi, sans eau courante pendant plusieurs jours fin août et début septembre.

De fortes pluies à la fin du mois d’août ont exacerbé les problèmes de la principale installation de traitement de l’eau de Jackson. Le gouverneur républicain Tate Reeves a déclaré une urgence le 29 août, et le département de la santé de l’État et l’Agence de gestion des urgences du Mississippi supervisent depuis lors les opérations et les réparations de l’établissement.

Environ 80 % des 150 000 habitants de Jackson sont noirs et environ un quart de la population vit dans la pauvreté.

Au moment où Reeves a émis l’ordonnance d’urgence, les habitants de Jackson avaient déjà été invités pendant un mois à faire bouillir leur eau avant de l’utiliser pour tuer d’éventuels contaminants.

“Négligence systémique”

Le président de la NAACP, Derrick Johnson, qui vit à Jackson avec sa famille, a qualifié l’enquête de l’EPA de pas dans la bonne direction après des années de retenue par l’État des fonds fédéraux nécessaires pour éviter les problèmes avec le système d’eau de la ville.

Des membres de la Garde nationale du Mississippi distribuent de l’eau et des fournitures aux habitants de Jackson, dans le Mississippi, le mois dernier. La plupart des maisons et des commerces y ont été privés d’eau courante pendant plusieurs jours fin août et début septembre. (Steve Helber/Associated Press)

“Nous pensons avoir fourni des preuves convaincantes que l’État du Mississippi a intentionnellement privé la ville de Jackson des ressources nécessaires pour entretenir son infrastructure hydraulique”, a déclaré Johnson à l’Associated Press jeudi.

“Nous voulons que l’EPA et cette administration proposent un plan d’action pour empêcher l’État du Mississippi de recommencer.”

Johnson a été nommé parmi plusieurs plaignants résidents dans la plainte pour droits civiques de la NAACP contre le Mississippi. Il a déclaré que l’inaction de l’État et son bilan de désinvestissement à Jackson équivalaient à une “négligence systémique”.

“Nous pensons que tous les citoyens de ce pays devraient avoir droit à une eau potable propre et fraîche”, a déclaré Johnson.

“Malheureusement, nous vivons dans un État qui s’occupe toujours de politique raciale. Et en conséquence, vous avez des chefs d’État qui cherchent à pénaliser les résidents afro-américains de la ville de Jackson de manière très discriminatoire.”

Le gouverneur blâme le gouvernement local

Reeves a déclaré jeudi que l’État avait pris le contrôle du système d’eau de Jackson en raison de “l’incompétence absolue et totale” du maire et de l’administration démocrates de Jackson. Les dernières remarques du gouverneur sont une escalade d’un différend entre lui et le maire Chokwe Antar Lumumba sur la question de savoir si l’État ou la ville décideront d’une entreprise privée pour exploiter le système d’eau de Jackson.

Un filet d’eau sort du robinet de la cuisine de Mary Gaines, une résidente des appartements Golden Keys Senior Living, à Jackson, dans le Mississippi, le mois dernier. Une inondation a aggravé les problèmes de longue date du système d’approvisionnement en eau de Jackson. (Steve Helber/Associated Press)

“Ils ont prouvé qu’ils n’avaient aucune capacité à gérer le système d’eau”, a déclaré Reeves aux journalistes lors d’un événement au manoir du gouverneur, selon une vidéo de l’événement diffusée par WLBT-TV.

Dans une plainte fédérale du 27 septembre, la NAACP a déclaré que les responsables du Mississippi “avaient pratiquement assuré” une calamité de l’eau potable à Jackson en privant la capitale à majorité noire de l’État des fonds dont elle avait cruellement besoin pour moderniser ses infrastructures. L’organisation a demandé à l’EPA d’enquêter sur la tendance présumée de l’État à diriger l’argent vers les communautés blanches moins nécessiteuses.

Le groupe a déclaré que le refus de l’État de financer des améliorations à Jackson a culminé fin août lorsque le système d’approvisionnement en eau a subi un effondrement quasi total après une forte tempête de pluie. En 25 ans, a-t-il déclaré, Jackson n’a reçu des fonds d’un important programme fédéral qu’à trois reprises. Lorsque Jackson a tenté de financer lui-même des améliorations, ces efforts ont été bloqués à plusieurs reprises par les dirigeants politiques de l’État du Mississippi, selon la plainte.

Répartition équitable recherchée

La NAACP veut que l’EPA s’assure que désormais les fonds fédéraux sont distribués équitablement.

La NAACP a déposé sa plainte auprès de l’EPA en vertu du titre VI de la loi sur les droits civils de 1964, qui interdit aux bénéficiaires de fonds fédéraux de faire de la discrimination fondée sur la race ou l’origine nationale. Alors qu’auparavant, la loi était rarement utilisée pour traiter des questions environnementales, l’administration Biden a intensifié ses efforts d’application dans les communautés submergées par la pollution.

Récemment, l’EPA a déclaré qu’elle disposait de preuves préliminaires que les responsables de l’État de Louisiane avaient autorisé la pollution de l’air dans une partie industrielle de la Louisiane à rester élevée et minimisé la menace pour les résidents noirs qui vivent dans la section industrielle de l’État communément appelée allée du cancer.

L’agence a également ouvert une enquête sur le programme de permis aériens du Colorado et sur les autorités étatiques et locales de l’Alabama concernant des problèmes chroniques d’eaux usées dans le comté majoritairement noir des Lowndes.