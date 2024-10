L’EPA des États-Unis nomme les lauréats des Green Chemistry Challenge Awards 2024

Crédit : Brad Zangwill Photographie Les lauréats des Green Chemistry Challenge Awards présentent leurs récompenses aux membres de l’Agence américaine de protection de l’environnement et de l’American Chemical Society Green Chemistry Institute.

Le 26 septembre, l’Agence américaine de protection de l’environnement a annoncé les gagnants des Green Chemistry Challenge Awards 2024 lors d’une cérémonie organisée au Yale Club à New York dans le cadre de la Climate Week de New York. Le lieu et le calendrier de la Semaine du climat sont une première pour ces prix, qui font partie d’une série d’événements sur la chimie verte. Ils comprennent une discussion entre les leaders du développement durable sur la façon dont la chimie durable et verte est essentielle à l’avancement des solutions climatiques et un premier sommet du genre ACS-Change Chemistry Sustainability Leader pour les leaders du développement durable dans les entreprises.

« Je pense que c’est une bonne règle de base que moins quelque chose est sexy, plus cela peut être important pour l’environnement », a plaisanté Meredith Williams, directrice du Département californien de contrôle des substances toxiques, en mentionnant ses collègues de San Francisco qui sont travaux sur les débordements d’égouts sanitaires. Williams a déclaré qu’il est beaucoup plus facile d’obtenir le soutien du public, des médias et des bailleurs de fonds pour protéger une mégafaune charismatique, et qu’une nouvelle solution basée sur la technologie est plus susceptible d’attirer l’attention que la conservation de l’énergie et la protection contre les intempéries. « Et je travaille dans les toxines », a-t-elle déclaré. D’après l’expérience de Williams, ce sujet se situe au bas de la hiérarchie des « choses amusantes » à faire de manière écologique. Et les toxines reçoivent rarement, voire jamais, l’attention qu’elles méritent. « Il s’agit de notre héritage quant à la façon dont nous avons produit et utilisé des produits chimiques », a déclaré Williams. « J’ai entendu des estimations selon lesquelles, rien qu’en Californie, entre 200 000 et 400 000 sites seraient contaminés d’une manière ou d’une autre, mais personne n’est vraiment enthousiaste à l’idée de vraiment travailler sur ces questions. Ce sont des questions très difficiles. Et c’est une raison de plus, je pense, d’apprécier le travail qui est reconnu ce soir. Williams a déclaré que les lauréats travaillent sur des projets qui ne suscitent pas toujours tout le financement ou l’intérêt du grand public, mais que les solutions comptent.

« Les Green Chemistry Awards ne sont que l’un des programmes qui ouvrent réellement la voie à un avenir plus vert. Il reconnaît vraiment les technologies transformatrices qui protègent l’environnement et arrêtent réellement la pollution à sa source », a déclaré Jennie Romer, administratrice adjointe adjointe pour la prévention de la pollution à l’EPA.

Les récompenses« Promouvoir les avantages environnementaux et économiques du développement et de l’utilisation d’une nouvelle chimie verte. » Ces efforts incluent l’intégration des principes de la chimie verte dans la conception, la fabrication et l’utilisation des produits chimiques. Un chercheur universitaire et quatre entreprises ont été récompensés pour avoir développé des synthèses et des catalyseurs offrant des alternatives plus vertes, réduisant la consommation d’énergie et d’eau et augmentant l’efficacité de la production.

Dionisios G. Vlachos, professeur de génie chimique et biomoléculaire à l’Université du Delaware, a remporté le prix dans la catégorie académique pour le développement de processus de synthèse permettant de créer des huiles de base lubrifiantes renouvelables, couramment utilisées dans les machines et les véhicules. Ces huiles sont traditionnellement produites avec des matériaux à base de pétrole, mais la nouvelle méthode de synthèse utilise de la biomasse, comme des plantes ou des déchets alimentaires. Les huiles de base lubrifiantes représentent environ 75 à 90 % des lubrifiants formulés commercialement, et les lubrifiants représentent un marché d’environ 60 milliards de dollars. Vlachos et son équipe ont développé trois classes d’huiles de base biolubrifiantes aux propriétés différentes, offrant des performances comparables ou supérieures à celles des technologies existantes.

Viridis Chemical a été reconnu dans la catégorie des petites entreprises pour avoir développé une synthèse d’acétate d’éthyle renouvelable. Le catalyseur permet la production d’acétate d’éthyle à partir d’éthanol de maïs, une alternative aux produits chimiques généralement utilisés issus du traitement du charbon ou du gaz naturel. En plus d’utiliser de l’éthanol de maïs, le processus produit de l’hydrogène gazeux comme sous-produit, ce qui contribue à réduire les besoins énergétiques de l’usine de production, car il est utilisé pour générer environ 40 % de l’énergie nécessaire à son fonctionnement.

Merck & Co. a remporté le prix dans la catégorie des voies de synthèse plus vertes pour avoir brisé les barrières dans la fabrication durable de produits biologiques, en particulier en innovant dans un processus pour son médicament contre le cancer Keytruda, ou pembrolizumab. Actuellement, l’anticorps monoclonal est produit en grands lots et un processus de filtration unique a lieu à la fin d’un lot. Le nouveau processus de filtration s’effectue en continu plutôt qu’à la fin des lots, ce qui permet de produire davantage de pembrolizumab par volume de réacteur. Merck peut ainsi utiliser des équipements plus petits, réduisant ainsi l’empreinte physique de l’installation. Le nouveau processus réduit également la consommation d’énergie et d’eau et augmente l’efficacité de l’utilisation de consommables tels que les filtres.

Pro Farm Group, une filiale de Bioceres Crop Solutions, a été récompensée pour la conception de produits chimiques plus sûrs et dégradables pour la création de RinoTec, un pesticide microbien pour les cultures. Les cultures sur lesquelles il peut être utilisé comprennent le maïs, le coton, le soja et le blé. Le microbe sur lequel il est basé a des effets pesticides naturels, et Bioceres a conçu la croissance du microbe pour produire davantage de composé pesticide naturel. Le microbe est cultivé dans de grands récipients, tué et incorporé dans un emballage de traitement des semences qui enrobe les semences avant la plantation. Le pesticide a un prix compétitif et a une efficacité comparable à celle de ses alternatives synthétiques ; il est également considéré comme plus sûr pour les humains et l’environnement.

PhoSul a remporté le prix dans la catégorie changement climatique pour le développement d’un engrais organique à base de phosphate naturel. L’engrais phosphaté naturel amélioré évite le besoin de traitement acide, qui crée un déchet – du gypse – contaminé par des métaux lourds et des matières radioactives provenant de la matière première. Ce nouveau procédé permet d’éliminer le ruissellement de phosphate, associé à des dommages écologiques. En plus d’éviter les déchets associés, le rendement est meilleur que celui des engrais phosphatés existants. L’engrais est constitué de granules sphériques de phosphate naturel et d’autres matériaux qui améliorent la disponibilité du phosphate pour les plantes.

« Nous savons qu’il est extrêmement important pour nous de maintenir une vision stratégique de cette industrie afin de nous assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour créer un environnement plus durable », a déclaré LaTrease Garrison, directeur des opérations de l’American Chemical Society. « Notre engagement envers ce prix prestigieux et ce programme nous aide vraiment à réfléchir : comment pouvons-nous démontrer l’impact que ces technologies innovantes ont pour nous ?

L’EPA récompense les entreprises pour leurs innovations plus vertes en chimie depuis 1996 par le biais du programme Green Chemistry Challenge Awards. Cet été, l’ACS, qui co-parraine les prix, et l’EPA ont signalé leur engagement envers les prix par un accord renouvelé de 5 ans. Garrison, dans son discours de bienvenue, a reconnu ce que les technologies gagnantes ont fait : éliminer 830 lb (environ 376 kg) de produits chimiques et de solvants dangereux, économiser plus de 21 milliards de gallons (environ 80 milliards de L) d’eau et éviter 7,8 milliards de livres (environ 3,5 milliards de kg) de dioxyde de carbone rejetés dans l’air.

L’EPA accepte les nominations pour les Green Chemistry Challenge Awards 2025, qui, selon Romer, comprennent une catégorie axée sur la circularité. « Il s’agit en réalité de concevoir moins de produits chimiques et de matériaux, y compris les plastiques, qui peuvent être facilement recyclés et réutilisés, voire réutilisés en continu. » La date limite de candidature est le 13 décembre. Apprenez-en davantage sur les catégories de l’année prochaine, les critères de sélection et le processus de nomination et de sélection en visitant epa.gov/greenchemistry.