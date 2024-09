L’EPA affirme que le Vermont ne respecte pas la loi sur l’eau potable en raison d’une réglementation inadéquate de certaines exploitations agricoles

Des failles dans un programme du Vermont empêchent l’État de contrôler les rejets de phosphore de certaines fermes, contribuant ainsi à de graves problèmes de qualité de l’eau dans le lac Champlain et d’autres plans d’eau, selon une lettre de l’Agence américaine de protection de l’environnement aux responsables de l’État.

La lettre adressée lundi au secrétaire de l’Agence des ressources naturelles du Vermont indique que le programme ne respecte pas la loi sur l’eau potable. Elle ordonne à l’État d’apporter des changements importants à la manière dont il réglemente la pollution de l’eau provenant des exploitations d’alimentation animale concentrées, ou CAFO, qui élèvent des animaux en confinement.

Selon l’EPA, il existe 37 grandes et 104 moyennes CAFO dans le Vermont, ainsi que 1 000 petites fermes qui pourraient être considérées comme de telles opérations.

Deux agences d’État – Ressources naturelles et Agriculture, alimentation et marchés – régulent la pollution des eaux agricoles dans le Vermont, là où se trouve le problème, indique la lettre. La répartition des responsabilités « interfère avec la réglementation des CAFO du Vermont et empêche le Vermont de s’attaquer de manière adéquate à la qualité de l’eau agricole », a écrit David Cash, administrateur de l’EPA pour la région 1 à Boston.

L’excès de phosphore provenant des fermes, des routes et des zones urbaines a favorisé la prolifération d’algues toxiques dans le lac Champlain, obligeant parfois à la fermeture de plages. Les sources d’excès de phosphore dans les lacs et les cours d’eau comprennent les engrais, les fuites de fosses septiques ou les rejets des usines de traitement des eaux usées, selon l’EPA.

L’EPA a exigé que l’État nettoie le lac Champlain et a publié en 2016 de nouvelles limites de pollution au phosphore pour le plan d’eau.

Dans la lettre de lundi, l’EPA a conclu que l’Agence des ressources naturelles doit être responsable de l’autorisation, de la surveillance et de l’application des CAFO, ce qui comprend la réalisation d’inspections agricoles de routine, l’application de plans de gestion pour le placement du fumier et d’autres nutriments dans les champs et l’administration des permis de rejet.

La secrétaire aux Ressources naturelles du Vermont, Julie Moore, a déclaré mardi que l’agence prenait très au sérieux ses obligations en vertu de la loi sur l’eau propre.

« En même temps, je pense qu’il est vraiment important de réfléchir au fait qu’il s’agit en quelque sorte du fonctionnement et de l’administration du gouvernement et qu’il ne faut pas considérer cela comme une réflexion sur le travail effectué par les agriculteurs », a-t-elle déclaré.

L’État a réglementé les fermes par le biais de permis de non-déversement délivrés par l’Agence de l’agriculture, « donc rien n’est autorisé à quitter la ferme », a déclaré Moore. L’EPA montre qu’il existe des preuves de rejets occasionnels provenant des fermes, souvent en réponse à des conditions météorologiques extrêmes, a-t-elle déclaré.

La Conservation Law Foundation, le Vermont Natural Resources Council et le Lake Champlain Committee, une organisation de défense des droits, ont demandé en 2022 à l’EPA de prendre des mesures correctives ou de retirer son autorisation du programme lié à la réglementation des fermes CAFO. La fondation a publié la lettre de l’EPA lundi, et Elena Mihaly, vice-présidente de la Conservation Law Foundation Vermont, a déclaré qu’il s’agissait d’un pas dans la bonne direction.

Des préoccupations similaires ont été soulevées dans une pétition déposée en 2008 par la Vermont Law School Environmental and Natural Resources Law Clinic, qui a abouti à un plan d’action correctif en 2013 dans lequel l’État a accepté de prendre des mesures pour améliorer certaines parties de son programme, y compris ses relations avec les CAFO, indique la lettre.

Il est clair que le Vermont n’a pas correctement corrigé les lacunes de son programme CAFO ni respecté les exigences du plan 2013, a écrit Cash dans la lettre adressée à l’État.

« L’EPA a observé de près les opérations du programme dans le Vermont pendant plus d’une décennie et, malgré le temps et l’opportunité dont elle a bénéficié pour remédier aux déficiences de longue date du programme, dont beaucoup ont été soulignées dans la pétition de retrait de 2008, l’ANR n’a pas réussi à le faire », a écrit Cash.

Le secrétaire à l’Agriculture du Vermont, Anson Tebbetts, a déclaré que le problème « ne concerne en réalité qu’une poignée d’agriculteurs » et « ressemble davantage à une case réglementaire qui n’a pas été cochée ».

Les agriculteurs et l’agence ont fait et font un travail formidable pour empêcher la pollution du lac et des cours d’eau, a-t-il déclaré.

« Les données scientifiques montrent que les personnes qui contribuent à résoudre le problème depuis une dizaine d’années viennent du milieu agricole », a déclaré M. Tebbetts. « Le programme d’éducation, d’assistance technique, de contrôle et d’inspection fonctionne donc. »