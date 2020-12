Manchester United se rend en Allemagne pour un match crucial de l’UEFA Champions League 2020-21 contre le RB Leipzig. La sortie du groupe H débutera à 1 h 30 IST au Red Bull Arena de Leipzig.

Les deux côtés ont neuf points chacun. Le Manchester United d’Ole Gunnar Solskjaer doit gagner ou gérer un match nul pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Le RB Leipzig doit gagner pour se qualifier pour le tour suivant.

RB Leipzig et Manchester United ont chacun remporté trois matchs jusqu’à présent. Lors de leurs dernières incursions respectives, les deux équipes ont connu un sort contrasté. Le RB Leipzig a battu Istanbul Basaksehir 4-3, tandis que Manchester United a perdu 1-3 contre le PSG.

LEP vs MUN UEFA Champions League 2020-21 RB Leipzig vs Manchester United: détails sur la diffusion et la diffusion en direct

Tous les matchs de l’UEFA Champions League 2020-21 seront diffusés sur les chaînes Sony Ten. Ceux qui souhaitent regarder l’UEFA Champions League 2020-21 en ligne peuvent le faire en téléchargeant l’application Sony LIV. Veuillez noter que vous devez être un membre premium de l’application Sony LIV pour regarder le match.

LEP vs MUN UEFA Champions League 2020-21, équipe Dream11 pour RB Leipzig vs Manchester United

LEP vs MUN UEFA Champions League 2020-21, prédiction Dream11 pour RB Leipzig vs Manchester United Captain: Bruno Fernandes

LEP vs MUN UEFA Champions League 2020-21, prédiction Dream11 pour RB Leipzig vs Manchester United Vice-capitaine: Marcus Rashford

LEP vs MUN UEFA Champions League 2020-21, prédiction Dream11 pour le gardien de but RB Leipzig vs Manchester United: David de Gea

LEP vs MUN UEFA Champions League 2020-21, prédiction Dream11 pour RB Leipzig vs Manchester United Defenders: Ibrahima Konate, Dayot Upamecano, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire

LEP vs MUN UEFA Champions League 2020-21, prédiction Dream11 pour les milieux de terrain RB Leipzig vs Manchester United: Emil Forsberg, Marcel Sabitzer, Paul Pogba, Bruno Fernandes

LEP vs MUN UEFA Champions League 2020-21, prédiction Dream11 pour les attaquants RB Leipzig vs Manchester United: Yussuf Poulsen, Marcus Rashford

LEP vs MUN UEFA Champions League 2020-21, la formation de départ probable du RB Leipzig contre Manchester United: Peter Gulacsi; Nordi Mukiele, Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, Angelino; Marcel Sabitzer, Kevin Kampl, Emil Forsberg, Amadou Haidara; Yussuf Poulsen et Dani Olmo.

LEP vs MUN UEFA Champions League 2020-21, Manchester United, équipe de départ probable contre RB Leipzig: David de Gea; Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire, Alex Telles; Nemanja Matic, Donny van de Beek, Paul Pogba; Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Mason Greenwood