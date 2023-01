L’EP ‘The Resident’ révèle les plans de la saison 7 et l’avenir de l’émission (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : RENARD

Le résident a terminé sa sixième saison sur une note d’espoir. Conrad a finalement dit “Je t’aime” à Billie, et Devon a posé la question à Leela. Bell a également révélé qu’il prenait un congé, tandis que Ian était de retour à Chastain.

Pour Le résident producteur exécutif Andrew Chapman, il reste beaucoup d’histoires à raconter avec les médecins bien-aimés de Chastain. L’EP espère que la série FOX sera reprise pour la saison 7. Il a parlé EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie sur ce qu’il sait sur l’avenir de la série et sur ce qui nous attend la saison prochaine.

Le spectacle n’a pas encore repris pour la saison 7. Avez-vous écrit cette famille en pensant que cela pourrait être une finale de série?

André Chapman : Nous en avons beaucoup parlé parce que c’est exactement ce que vous venez de dire. Nous ne savons pas si ce sera une finale de saison ou une finale de série, nous avons donc essayé d’écrire un épisode qui pourrait éventuellement servir à la fois. Nous savions évidemment que ce serait une finale de la saison, nous voulions donc lier tout ce que nous estimions être vraiment important sur le plan thématique pour la saison 6. Mais étant donné que l’avenir est inconnu, nous avons également eu l’impression que c’était un peu des deux. façons. Cela pourrait servir de finale de série si nous devions l’avoir. Évidemment, nous ne voulons pas qu’il en soit ainsi. Nous ne savons pas. Mais il a le potentiel de fonctionner de cette façon.

Avez-vous entendu quelque chose? Le pronostic est-il bon ?

André Chapman : Nous ne savons absolument pas. La vraie vérité est que je ne pense pas que Fox le sache. Ils attendent de voir comment vont leurs émissions. Ils attendent de voir à quoi ressemble l’avenir. Je ne sais pas. Nous ne le saurons qu’en avril ou mai.

Il y a tellement d’histoires à explorer dans une autre saison. Bell prend un congé autorisé pour participer à l’essai MS de Devon. Bruce Greenwood serait-il concevable de revenir à plein temps, mais pas dans la salle d’opération ?

André Chapman : Non, je ne pense pas que Bruce Greenwood serait de retour à plein temps. Nous lui avons parlé, et il se passe beaucoup de choses dans sa vie. Il a exprimé ses désirs sur combien il veut travailler, donc je pense qu’il reviendrait à temps partiel. Nous le tisserions dans l’histoire. Il est l’un des acteurs fondateurs de toute la série. D’une manière étrange, il est la colonne vertébrale thématique de la série. Cela suit en quelque sorte sa carrière. Il commence comme un gars qui tue quelqu’un dans une appendicectomie, puis à la fin de la saison, il s’est vraiment racheté. Il s’est racheté pour être quelqu’un de très haut caractère et de moralité et qui fait ce qu’il faut et comprend vraiment les erreurs qu’il a commises. D’une certaine manière, cela suit le spectacle.

Pensez-vous qu’Andrew McCarthy remplira ce rôle de patriarche Chastain la saison prochaine?

André Chapman : Vous savez, un peu. Je pense que c’est un peu l’idée. Amy Holden Jones, le créateur de la série, et j’en ai beaucoup parlé. Elle aime Andrew et a eu une relation avec Andrew McCarthy des émissions précédentes et j’avais l’impression que c’était un gars qui pourrait servir un peu à se mettre à la place de Randolph Bell et qui a ses propres démons et ses propres problèmes. Ce sont des démons et des problèmes qui sont si répandus dans le monde de la médecine aujourd’hui, alors il est en quelque sorte un parfait avatar pour ce qui se passe dans les hôpitaux. De plus, c’est juste un acteur spectaculaire. Il a une telle présence de star dans chaque scène dans laquelle il se trouve. Vous êtes juste comme, wow, qu’est-ce qu’il va faire ensuite ?

Devon propose à Leela dans la finale de la saison 6. Nous savons Le résident aime un mariage. Leur mariage serait-il dans la saison 7 ?

André Chapman : Absolument. Nous voulons totalement que cela se produise. Nous avons l’impression que ces deux gars sont l’avenir : Devon et Leela. Ils forment un duo de médecins tellement intéressants qui vont se marier et essaient de vivre leur vie, mais aussi de gérer les pressions et le stress du travail dans un hôpital. Nous aimons aussi un mariage. Qui ne le fait pas ?

Bell a vraiment passé le flambeau – ou le stéthoscope – à Leela à la fin de l’épisode. Qu’avez-vous prévu pour elle alors qu’elle sort seule en tant que titulaire?

André Chapman : Je pense que ce qui est intéressant dans la série, c’est qu’elle s’appelle Le résident, droite? Il s’agit vraiment du chemin que les médecins empruntent aux stagiaires idéalistes aux yeux écarquillés, puis aux résidents comme Devon. Et puis ils se heurtent à tous les stress de la médecine américaine moderne, du système de santé américain moderne, et de tous les pièges de cela et des corruptions de cela, de l’argent, du temps et de la pression, et de la façon dont vous prenez ces décisions à enjeux élevés. Ce que nous aimons chez Leela, c’est, encore une fois, qu’elle est devenue idéaliste. Quand elle a commencé, elle avait trois heures d’avance pour son quart de travail et tout le monde se disait, wow, vous le prenez vraiment au sérieux. Elle a ces problèmes avec sa sœur, et elle a des problèmes avec Billie, comment elle va choisir quel genre de spécialité. Nous avons vraiment l’impression qu’elle est la personne idéale pour devenir assistante et simplement explorer tous ces problèmes de la médecine américaine moderne, et ce que c’est que d’être chirurgien dans le système. Elle est mûre pour la cueillette pour ainsi dire, non ? Elle est parfaitement placée pour tisser une histoire autour de son personnage.

Sur une autre note romantique, Conrad dit enfin “Je t’aime” à Billie. Quelle est la prochaine étape pour eux en termes de relation et comment vont-ils aller de l’avant ?

André Chapman : C’est inconnu. Pas clair. Je pense que nous voulions vraiment voir comment ils apparaissaient sur le film. Nous voulions vraiment voir l’électricité entre eux, et nous avons été plus qu’agréablement surpris. Je veux dire, pas surpris. Nous avions juste l’impression qu’ils étaient fantastiques ensemble, et ils semblaient si naturels. C’était spectaculaire. Je pense donc que nous irions simplement approfondir cette relation et potentiellement fonder une famille. Nous ne savons pas. Ils ont une chimie naturelle, et c’est une chimie naturelle qui est très chaleureuse et bienveillante. Billie est quelqu’un qui prend soin des autres et qui s’occupe d’eux. Elle s’occupe de Gigi, et elle s’occupe de Conrad. Conrad, bien sûr, a toujours été un gars qui s’occupe des autres. C’est tout son MO, non ? Mais la combinaison est tellement attentionnée que je pense que nous partirions de là.

Avec Billie étant avec Conrad, il y a l’élément Gigi. Elle ne remplace pas Nic en tant que mère de Gigi, mais c’est cette étrange limbe de ce que vous êtes pour cette personne importante dans la vie de votre autre significatif. C’est une ligne intéressante à parcourir. Voudriez-vous explorer cela dans la saison 7?

André Chapman : Vous avez vraiment réussi. C’est très, très intéressant et très moderne. J’ai l’impression que ces relations existent tout autour de nous tout le temps. Je suis vraiment content que vous ayez soulevé cela et que vous ayez en quelque sorte mis le doigt dessus. C’est absolument quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Parce que les familles brisées, les familles fracturées qui sont ensuite réunies de manière étrange, c’est tellement une chose américaine moderne. Je trouve cela fascinant.

Padma se présente à la toute fin et passe un moment heureux avec Raptor, Leela et les bébés. Padma a beaucoup lutté cette saison, mais elle est vraiment sortie de l’autre côté. Que se passerait-il pour Raptor et Padma alors qu’ils naviguaient dans cette nouvelle normalité ?

André Chapman : C’est une question intéressante. Nous avons envisagé de les réunir, ce qui, je pense, est une possibilité. Nous avons envisagé de ne pas les réunir, ce qui est également une possibilité. Raptor est une personnalité tellement forte dans la série. C’est une figure tellement emblématique : le chirurgien arrogant mais spectaculairement bon, le médecin vantard et plein de lui-même qui se soucie aussi vraiment des autres et qui doit tracer une ligne morale dure. Nous aimons le voir interagir avec Padma et les bébés. Nous pensons que devenir père complète vraiment son caractère, mais nous ne voulons pas non plus perdre ce médecin libre et arrogant qui est aussi le gars que vous voulez opérer. C’est un personnage tellement riche, et nous voulons nous assurer de le préserver. Je pense donc que nous explorerons la famille, mais je ne sais pas si nous l’aurions aussi à l’avant-plan que nous l’avons fait lors de la dernière saison.

Il y a cette scène Cade et Yamada à la fin de l’épisode. Voudriez-vous présenter Yamada davantage dans la saison 7 ?

Andrew Chapman : Ian Anthony Dale qui joue James Yamada, nous avons pensé qu’il était un naturel complet. Ce qui était si intéressant, c’est que lorsque nous l’avons embauché, il voulait savoir combien il allait être dans la série pour les deux derniers épisodes. Nous avons dit que nous n’étions pas sûrs. Nous verrions à quoi il ressemblait à l’écran. Nous voulions le jouer un peu comme un méchant, mais il est tellement sympathique, et il a réussi à transformer toutes ces scènes légèrement féministes en scènes avec une réelle chaleur et affection. Nous l’adorons et son épisode où il parle au Dr Perry, qui est censé être une version de Bernard Lown, et était son mentor en tant que cardiologue, il était tout simplement fantastique. Nous aimerions beaucoup qu’il revienne en tant que cardiologue dans l’émission. Nous avons juste l’impression que sa relation avec Cade est si intéressante et moderne et sans aucune excuse, aucun regret. Nous passons un bon moment. C’est super. Voyons où ça va. Nous trouvons cela génial.

