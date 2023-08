« Leo’s Coming »: David Beckham savoure le désir à long terme d’amener Lionel Messi à l’Inter Miami

Lionel Messi a connu un début de vie incroyable aux États-Unis avec l’Inter Miami, propriété de David Beckham, où il a réussi à marquer trois fois et à faire une autre passe décisive lors de ses deux apparitions à ce jour.

Le propriétaire de l’équipe et icône du football anglais, Beckham, a récemment révélé qu’il rêvait d’amener le vainqueur argentin de la Coupe du monde sur les côtes de Miami un jour depuis qu’il a annoncé l’achat de la franchise en 2014.

Beckham a partagé les détails de sa conversation lors d’un dîner avec le copropriétaire Jorge Mas toutes ces années au cours desquelles il avait exprimé son désir d’amener le septuple vainqueur du Ballon d’Or en MLS.

A LIRE AUSSI | Transfert de football et mises à jour en direct des dernières rumeurs: Chelsea en pourparlers pour signer Kylian Mbappe

« Je me tourne vers Jorge et je lui dis : ‘Un jour, nous avons besoin que Messi vienne dans notre club’. C’était probablement lors de notre première rencontre. En fait, j’ai trouvé sur mon téléphone l’autre jour l’une des premières présentations faites par l’agence de publicité Doubleday & Cartwright – ils ont simulé l’un des maillots avec le logo et Leo le portait. C’était il y a 10 ans », a déclaré Beckham.

Cependant, à l’époque, ce n’était rien de plus qu’une chimère car Messi et Barcelone semblaient inséparables et semblaient imiter un match paradisiaque qui allait résister à l’épreuve du temps.

« Nous avons pris l’avion et sommes allés secrètement à Barcelone depuis Londres. Nous nous sommes faufilés dans un hôtel, avons rencontré Jorge Messi (le père et l’agent de Messi) et avons entamé la conversation. C’était purement, ‘Nous aimerions que votre fils joue pour notre équipe un jour. Nous savons qu’il ne peut pas encore venir, mais nous serions ravis d’avoir Leo à Miami un jour », a déclaré Beckham.

Cependant, en raison des problèmes financiers du Barça dus à une mauvaise gestion économique, Messi a dû trouver de nouveaux pâturages il y a quelques années et l’Argentin a choisi de jouer en Ligue 1 avec le PSG.

Les choses à Paris ne se sont pas déroulées comme prévu car malgré le succès national, le club parisien ne s’est pas bien comporté lors du tournoi continental, de l’UEFA Champions League et les fans se sont retournés contre lui.

Le vainqueur de la Coupe du monde a été déçu par la vie en France à la suite d’une série d’incidents de huées et de sifflements de la part des fans, qui ont eu une incidence sur sa décision de ne pas prolonger son séjour à Paris.

L’Inter Miami de Beckham est intervenu au moment opportun et a réussi probablement le plus gros coup de l’histoire du football en Amérique du Nord.

Beckham a partagé à quel point il était excité lorsque Messi a annoncé qu’il rejoindrait l’équipe MLS et a exprimé sa joie.

« J’étais au Japon avec la famille et je me suis réveillé à 5 heures du matin parce que mon téléphone n’arrêtait pas de vibrer », se souvient Beckham. « Ma femme était comme, ‘Vraiment?! Éteignez votre téléphone!’. Je regarde mon téléphone et je me dis : ‘Qu’est-ce qui s’est passé ? Il s’est passé quelque chose !’. Je mets mes lunettes et je me dis : ‘Leo arrive ! C’est fait! Il l’a annoncé !’. Ma femme m’a dit : ‘Comment ça, il l’a annoncé ?’. J’ai dit : ‘Il est passé à la télé et a dit qu’il venait à l’Inter Miami !' », a déclaré le joueur de 48 ans.