Leopard se promène librement à l’intérieur du campus de l’IIT à Bombay dans une vidéo effrayante

Lors d’un étrange incident, un léopard a été aperçu à l’intérieur de l’Indian Institute of Technology, campus de Mumbai. Cela s’est produit juste un jour après que les léopards ont été relâchés dans le parc national de Kuno, dans le Madhya Pradesh. Une vidéo qui fait le tour d’Internet montre la scène effrayante où l’on peut voir le gros chat errer sur le campus.

Prétendument tourné à IIT Bombay, la vidéo montrait un léopard adulte apparaissant sous un tuyau bleu géant. On peut le voir traverser une route avant de retourner à l’endroit d’où il vient. De plus, dans la vidéo, on peut voir un véhicule s’approcher du léopard depuis l’autre côté d’une route.

“Léopard à l’intérieur du campus de l’IIT Bombay. Envoyé par mon fils Sarthak qui fait son Mtech là-bas », lit-on dans la légende de la vidéo. Regardez par vous-même :

Léopard à l’intérieur du campus IIT Bombay. Envoyé par mon fils Sarthak qui y fait son Mtech. pic.twitter.com/xaHyQDv82w – Aloke Patnaik (@draloke) 17 septembre 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale. Il a recueilli plus de 331 000 vues. “331 000 vues. “En vérifiant le campus, il a vu que la route était pleine de nids-de-poule, je suppose qu’il acceptera d’être admis à l’IIT Chennai ou au NIT Surathkal maintenant même les léopards détestent les nids-de-poule”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “Ce tweet est tellement Desi, un léopard qui a repéré le post vidéo mein bhi Oncle a réussi à se vanter que son fils soit à l’IIT.”

Dans un autre incident similaire, un éléphant est entré dans l’école publique de l’armée à Narengi, Guwahati. Une vidéo, qui a été capturée, montre la créature géante errant dans les couloirs de l’école.

Il a fallu quelques heures au département des forêts pour repousser l’éléphant dans la jungle du sanctuaire de la vie sauvage d’Amchung, situé à proximité. Dans la vidéo, l’éléphant erre dans les couloirs de l’école alors que quelques personnes tentent de l’éloigner.

L’heure de l’incident n’a pas été mentionnée. Cependant, beaucoup peuvent être entendus parler en arrière-plan, soulignant qu’il s’agissait d’heures de travail.

