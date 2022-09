Leopard grimpe un cocotier à Nashik ; Regardez pour savoir pourquoi

Les léopards sont d’excellents grimpeurs, avec l’agilité et la force nécessaires pour escalader et sauter des arbres en quelques secondes. Ils le font aussi pour des raisons autres que le pur plaisir ou le sport. Les proies telles que les singes et les hiboux peuvent être chassées par les grands félins dans les arbres. Cependant, une vidéo publiée sur Twitter par Susanta Nanda, une responsable de l’Indian Forest Service (IFS), montre un léopard escaladant un cocotier pour des motifs autres que la chasse. La vidéo proviendrait de la ferme du village de Sangvi, située dans le Sinnar taluka de Nashik.

Si vous vous demandez pourquoi le léopard a grimpé sur un cocotier, voyez jusqu’au bout🥺 pic.twitter.com/ArEe8XR5o6 – Susanta Nanda IFS (@ susantananda3) 18 septembre 2022

“Si vous vous demandez pourquoi le léopard a grimpé sur un cocotier, voyez jusqu’à la fin”, a déclaré Susanta Nanda en légende de la vidéo. La vidéo a plus de 146 300 vues. Beaucoup de gens ont été surpris par cet événement inhabituel et de nombreux internautes ont exprimé leurs réflexions sur les réseaux sociaux.

Un utilisateur a déclaré: “C’est un record du monde pour grimper à un cocotier.”

« Imaginez le pouvoir dans ses griffes. Ooof », a déclaré une autre personne.

“Jamais je n’avais vu des images aussi palpitantes de léopards grimpant à des cocotiers. Très intéressant », a commenté un autre utilisateur.

C’est un record du monde d’ascension d’un cocotier. — Ravi (@RaviTrader123) 18 septembre 2022

Imaginez le pouvoir dans ses griffes. Ouf — JayantaG Sujanya (@JayantaGupta15) 18 septembre 2022

Je n’avais jamais vu une image aussi palpitante de léopards grimpant à des cocotiers. Très intéressant – Sonali Das (@SonaliD82403754) 18 septembre 2022

Le gros chat peut être vu perché haut sur le cocotier au début du clip de 77 secondes. Après quelques secondes, il commence à glisser lentement le long de l’arbre tout en gardant un œil constant sur ce qui l’entoure. Lorsque le léopard n’est qu’à un mètre du sol, un autre grand chat apparaît de nulle part et commence à le chasser dans l’arbre. Vers la fin de la vidéo, un seul gros chat peut être vu glisser au hasard de l’arbre.

Un article fascinant et éducatif sur les raisons pour lesquelles les léopards sont si communs en Inde a également été partagé par Parveen Kaswan, responsable de l’IFS.

Regardez l’agilité de ces chats. Quelque part de MH via WhatsApp. C’est pourquoi les léopards sont omniprésents en Inde. pic.twitter.com/LruY3Hfnom — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 18 septembre 2022

Il a déclaré dans le fil de tweets que les léopards peuvent être trouvés dans les jardins de thé et les fermes de canne à sucre.

