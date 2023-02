Leopard entre dans le complexe du tribunal de Ghaziabad, de nombreux blessés après l’attaque

Un léopard est entré dans le complexe du tribunal de district de Ghaziabad dans l’Uttar Pradesh et a attaqué plusieurs personnes aujourd’hui. Une vidéo partagée par l’agence de presse ANI sur Twitter montre le gros chat derrière une grille de fenêtre à l’intérieur des locaux du tribunal. Quelques avocats sont vus portant une personne blessée, qui semble avoir été attaquée par le léopard. Le clip montre également une autre personne au visage ensanglanté assise contre un mur et se tordant de douleur après avoir été attaquée. Une foule immense s’est rassemblée dans les locaux du tribunal alors que le léopard semait la panique parmi les gens.

Une opération conjointe a été menée par la police et le service forestier pour sauver le léopard. “Environ six personnes ont été blessées après avoir été attaquées par l’animal, qui se trouve toujours dans les locaux du tribunal”, a déclaré le PTI citant le commissaire adjoint de la police Abhishek Srivastav.

Le complexe judiciaire se trouve dans le quartier Kavinagar de Ghaziabad. Des équipes de policiers et de fonctionnaires du département des forêts ont aidé les personnes bloquées à l’intérieur du tribunal et ont évacué les lieux.

Sur les photos et vidéos téléchargées par les utilisateurs sur les réseaux sociaux, on peut voir un homme avec une chemise tachée de sang et un mouchoir enroulé autour de sa blessure. L’une des vidéos montre une personne assise par terre avec des marques de morsures sur le bras tandis qu’un autre homme semble avoir subi des blessures à la tête.

Des avocats et d’autres personnes du tribunal local de Ghaziabad ont été attaqués par le léopard qui est entré dans les locaux du tribunal. Les fonctionnaires du département des forêts tentent d’attraper le léopard. pic.twitter.com/A4RWVdpxyJ– La loi aujourd’hui (@LawTodayLive) 8 février 2023

L’incident a suscité plusieurs réactions d’utilisateurs sur Twitter. “Trop d’empiétement par les humains”, a écrit une personne.

Un autre utilisateur en a profité pour souligner le problème de longue date des affaires pendantes devant le tribunal. “Isko bhi Aagli tarik mili hogi (Il doit aussi avoir une autre date d’audience)”, a déclaré un utilisateur en référence au léopard.

Isko bhi Aagli tarik mili hogi— Ankit Kapsime (@AnkitKapsime) 8 février 2023

Un utilisateur a suggéré que le léopard est entré dans la cour car il se retrouve sans habitat.

Sahi toh hai ghumne do jungle toh bacha nhi kaha jaye bechara— Nishad Raj (@NishadRajEklav) 8 février 2023

En décembre dernier, un léopard a tué un homme de 20 ans dans le district de Garhwa, dans le Jharkhand. La personne, identifiée comme étant Harendra Nayak, revenait de la maison de son oncle dans le village de Kushwaha dans la soirée lorsqu’il a été attaqué par le gros félin, selon un agent forestier. Le fonctionnaire a informé que le léopard s’était jeté sur le cou du garçon, qui est mort sur place. Il s’agit du quatrième incident de ce type au cours des 20 derniers jours, a-t-il ajouté.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici