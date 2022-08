Leopard Cub transforme la forêt en “Jungle Gym”, une adorable vidéo devient virale

Faire de l’exercice nous aide à rester en forme et à maintenir un mode de vie sain. Les passionnés de fitness se rendent au gymnase tous les jours pour rester en forme. Récemment, une vidéo virale, qui fait le tour d’Internet, montre un bébé léopard effectuant des tractions depuis une branche d’arbre. Le clip a amené les internautes à se demander si le règne animal suit également un régime d’entraînement strict, tout comme nous.

Le clip hilarant de 17 secondes a été partagé par l’officier du Service forestier indien Susanta Nanda sur son compte Twitter. Partageant l’adorable vidéo, il a écrit: “Faites de l’exercice tôt dans la vie pour renforcer le corps pour la vie plus difficile à venir.”

Faites de l’exercice tôt dans la vie pour renforcer le corps pour la vie plus difficile à venir😊😊 pic.twitter.com/JOA7hom7Kt – Susanta Nanda IFS (@ susantananda3) 11 août 2022

Le court clip s’ouvre sur deux bébés léopards gambadant dans la jungle. L’un des oursons est vu suspendu à une courte branche avec ses deux pattes avant sur l’herbe dense. Il tire lentement ses pattes postérieures vers le haut, agrippant la branche.

Au fur et à mesure que la vidéo progresse, le petit joueur semble afficher son mouvement de forme physique alors qu’il reste accroché à la branche avec ses pattes avant et exécute des tractions. Le petit léopard continue de pendre, remuant la queue, tandis que l’autre petit regarde depuis le sol. Cependant, dès que la mère du petit passe, son attention dérive vers elle.

L’adorable vidéo a recueilli 74 000 vues et reçu plus de 2 000 likes. Un utilisateur a écrit : « Oh ! Même les animaux apprennent l’importance de l’exercice au début de leur vie. Un autre utilisateur a pris un virage créatif et a commenté: “C’est Jungle Gym”.

C’est “Jungle Gym” 😄 — Global Indian🇮🇳🇺🇸🇶🇦🇦🇪🇨🇦🇦🇺 (@USTravelFan) 11 août 2022

Ce n’est pas la première fois que l’on voit des animaux imiter les humains. Dans une autre vidéo virale, un animal de compagnie Labrador a été vu en train de faire des craquements aux côtés de son propriétaire.

