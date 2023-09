Leonardo : Mbappé, Messi, Neymar n’avaient pas le soutien du PSG

Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ont manqué du soutien et de la reconnaissance du Paris Saint-Germain pour créer un environnement gagnant pendant leur séjour ensemble en France, selon l’ancien directeur sportif du club, Leonardo.

Le trio offensif de stars a remporté des titres de champion au PSG au cours des deux dernières saisons, mais n’a pas réussi à apporter au club le succès en Ligue des champions.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Les gens, ils ont besoin de se sentir à l’aise. Ces joueurs ont besoin d’un bon état d’esprit, ils ont besoin de se sentir soutenus, ils ont besoin d’être reconnus », Leonardo a déclaré à la publication brésilienne Ge. « Et ceux qui ont fait ça, c’est le club, nous et les entraîneurs. »

Neymar a récemment déclaré que lui et Messi « avaient vécu un enfer » pendant leur séjour ensemble au PSG.

Messi a eu du mal à s’adapter à Paris après son départ de Barcelone et a admis qu’il y avait eu une « fracture avec un groupe important de supporters du PSG » au cours de ses deux saisons au club.

Les deux joueurs ont été hués et raillés par les supporters du PSG après l’élimination de l’équipe de la Ligue des champions au cours des deux dernières années.

Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont remporté des succès en championnat au PSG mais n’ont pas réussi à offrir au club un premier titre en Ligue des champions. Jean Catuffe/Getty Images

Leonardo a nié qu’il y ait eu une bataille d’ego au PSG qui affectait l’harmonie au sein du vestiaire.

« Ces gars qui ont ce niveau de talent ne sont pas compliqués », a déclaré Leonardo. « Ils résolvent plus de problèmes qu’ils n’en créent et, s’il faut résoudre leurs problèmes, ils le font… Ils doivent aussi se rendre disponibles pour cela. [winning spirit] se passer. »

Mbappé, qui en est à sa dernière année au PSG, est resté au club tandis que le vainqueur de la Coupe du monde Messi a quitté le géant français cet été pour rejoindre l’Inter Miami CF en tant qu’agent libre et l’attaquant brésilien Neymar a rejoint le club saoudien d’Al Hilal pour 90 €. millions de transfert.

« Je pense qu’il peut y maintenir sa forme et son niveau de compétition. [in Saudi Arabia] et continuer à jouer à un niveau élevé », a déclaré Leonardo à propos de son compatriote brésilien Neymar.