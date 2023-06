Leonardo DiCaprio suscite à nouveau des rumeurs de rencontres et dîne avec le mannequin anglo-indien Neelam Gill à City Of Love, Paris

Leonardo DiCaprio peut être considéré comme l’un des célibataires les plus éligibles d’Hollywood. Ou est-il? Vendredi, l’acteur du Titanic a été aperçu dans un restaurant parisien, profitant d’un dîner avec le mannequin anglo-indien Neelam Gill. Le couple supposé était accompagné de la nièce de Leonardo DiCaprio, Normandie, et de l’acteur Tobey Maguire avec ses enfants Ruby et Otis. Selon un rapport de Page Six, DiCaprio a été vu au départ de l’hôtel Costes à Paris avec son meilleur ami Maguire. Ils se dirigèrent vers le restaurant Loulou de la rue de Rivoli pour un dîner de fin de soirée.

Leonardo DiCaprio profite d’un dîner avec Neelam Gill

D’après les photos faisant le tour d’Internet, on a vu que Leonardo DiCaprio était vêtu d’un ensemble décontracté entièrement noir pour le dîner. Neelam Gill, quant à elle, a affiché sa silhouette de mannequin, enfilant un débardeur noir et une mini-jupe aux teintes grises. Elle a rehaussé son look avec une élégante ceinture argentée et des bottes noires à talons aiguilles presque à la hauteur des cuisses. Une photo de Neelam discutant avec les autres à table est devenue virale en un rien de temps.

Leonardo DiCaprio, dîner avec Neelam Gill et la mère de l’acteur

Leonardo DiCaprio a déclenché des rumeurs de rencontres avec Neelam Gill pour la première fois lorsque le couple a été aperçu lors d’un autre dîner au Chiltern Firehouse à Londres, le 31 mai. La mère de DiCaprio, Irmelin Indenbirken, a également accompagné son fils et le mannequin. Bien que l’actrice oscarisée et Neelam aient gardé le silence sur leur prétendue relation, les fans pensent que quelque chose pourrait se préparer entre eux. Une autre source a affirmé que Neelam Gill était venue au restaurant pour rencontrer une de ses amies et non parce qu’elle sortait avec DiCaprio.

Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid rumeurs de rencontres

La vie amoureuse de Leonardo DiCaprio a été un sujet en vogue dans la ville de clinquant. Auparavant, l’homme de 48 ans était lié au mannequin Gigi Hadid. Ils ont été cliqués par les paparazzi à plusieurs reprises. Mais une source proche de Us Weekly a rapporté que les deux célébrités « voyageaient si souvent, il est donc préférable pour elles de garder leur relation ouverte et fluide. Aucun d’eux ne veut s’installer pour le moment. »

Tout sur le mannequin anglo-indien Neelam Gill

Neelam Gill, 28 ans, vient de Coventry, Warwickshire en Angleterre. Comme ses grands-parents vivaient au Pendjab, les racines ancestrales de Neelam sont en Inde. Elle a établi sa position dans le monde de la mode, travaillant avec des marques éminentes telles que Abercrombie & Fitch et Burberry. Neelam est l’un des visages les plus recherchés dans les magazines de mode réputés comme Vogue India, Harrods et Stylist Magazines. Le mannequin a récemment attiré l’attention pour avoir foulé le tapis rouge du Festival de Cannes 2023, en présence également de Leonardo DiCaprio, pour son film Killers of the Flower Moon.