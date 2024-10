Leonardo DiCaprio soutient Kamala Harris comme présidente

Léonard Di Caprio approuve Kamala Harris à la présidence, l’acteur oscarisé exprimant son soutien au candidat démocrate dans une vidéo vendredi.

« Le changement climatique tue la terre et ruine notre économie, nous avons besoin d’un pas en avant audacieux pour sauver notre économie, notre planète et nous-mêmes », a déclaré DiCaprio dans la vidéo publiée sur Instagram. « C’est pourquoi je vote pour Kamala Harris. »

DiCaprio, longtemps un ardent défenseur de faire face à la crise climatiquea soutenu les candidats démocrates dans le passé. Début 2020, il a assisté à une collecte de fonds pour Joe Biden au domicile de l’ancienne chef de Paramount Pictures, Sherry Lansing.

Sa légende sur Instagram citait la récente dévastation de Ouragan Hélène et Ouragan Miltonqu’il a qualifié de « catastrophes non naturelles causées par le changement climatique ». Dans la vidéo, DiCaprio a salué les objectifs ambitieux de Harris pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050 et contribuer à la construction d’une économie verte. Il a également souligné son implication dans l’adoption du Loi sur la réduction de l’inflation. En tant que vice-président, Harris a voté pour départager la loi climatique historique du président Joe Biden, qui a été approuvée avec le seul soutien des démocrates.

Il a également critiqué Trump pour avoir retiré les États-Unis de l’accord de Paris sur le climat et faire reculer les « protections environnementales essentielles ». Trump, a-t-il dit, continue de « nier les faits » et de « nier la science ».

À moins de deux semaines du jour du scrutin, Harris a reçu le soutien de nombreux artistes de premier plan, dont Taylor Swift, Oprah Winfrey, Meryl Streep, Chris Rock et George Clooney.

Le vice-président a organisé un rassemblement jeudi soir dans la banlieue d’Atlanta avec l’ancien président Barack Obama et le musicien Bruce Springsteen. Beyoncé, dont la chanson « Freedom » est un hymne de campagne de Harrisdevrait être au rassemblement de Harris à Houston vendredi, L’Associated Press a rapporté jeudi.

candidat républicain celui de Donald Trump Les supporters célèbres incluent Elon Musk, Dennis Quaid, Roseanne Barr et Kid Rock. En décembre 2016, DiCaprio et le directeur de sa fondation éponyme ont rencontré Trump, alors président élu, pour discuter de la manière dont les emplois centrés sur la préservation de l’environnement pourraient stimuler l’économie.