Leonardo DiCaprio sous le feu des critiques après la diffusion d’une vidéo de Diddy

Par Matthew Swigonski |

Après l’arrestation choquante de Sean « Diddy » Combs pour trafic sexuel, plusieurs célébrités de premier plan sont désormais sous le feu des critiques en raison de leur association passée avec le magnat de la musique tant décrié. L’acteur oscarisé Leonardo DiCaprio, devenu un habitué des célèbres fêtes de Diddy, peut-être criminelles, fait partie de ces célébrités qui font actuellement l’objet d’une attention accrue.

Dans une vidéo récemment découverte qui a refait surface sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, on peut voir Diddy faire l’éloge de Leonardo DiCaprio en décrivant une liste d’invitations à l’une de ses prochaines « soirées blanches ».

Dans la vidéo non datée, on peut voir Diddy être interviewé devant la caméra par une personne invisible tout en discutant d’une prochaine fête que Diddy organisera.

Lorsqu’on lui a demandé quelle personne serait la « première » sur sa liste d’invités, Diddy a répondu Leonardo DiCaprio, sans hésiter ni fournir d’autres explications. Bien que la vidéo ne mette pas en scène Leonardo DiCaprio et n’implique même pas l’acteur dans un quelconque crime ou méfait éventuel, elle l’a placé sur la liste de plus en plus longue des célébrités regrettant leurs liens avec Diddy.

La première fois que l’on peut faire le lien entre Leonardo DiCaprio et Diddy, c’est lors d’une « soirée blanche » en 1998, au cours de laquelle le couple a été photographié ensemble, entouré de femmes et de bouteilles de champagne.

Leonardo DiCaprio a été remarqué pour avoir assisté à plusieurs fêtes organisées par Diddy

Depuis lors, Leonardo DiCaprio a été remarqué pour avoir assisté à plusieurs fêtes organisées par Diddy, la plus récente en 2019. Le magnat de la musique a été accusé d’avoir organisé des « freak-offs » lors de diverses fêtes au fil des ans, au cours desquelles il encourageait les participants à adopter un comportement hautement sexuel, tout en étant souvent enregistré.

Pendant des décennies, les fêtes organisées par Diddy étaient considérées comme l’invitation la plus demandée et la plus recherchée par les célébrités hollywoodiennes, telles que Leonardo DiCaprio, ou toute personne ayant même un minimum de pouvoir.

Ses soirées, avec Leonardo DiCaprio et ses amis, étaient souvent décrites comme des fêtes fastueuses qui pouvaient faire passer n’importe quelle autre soirée pour un brunch du dimanche dans une maison de retraite. Cependant, à la lumière des récents développements concernant la conduite criminelle présumée de Diddy, ce qui était autrefois considéré comme un événement social « à ne pas manquer » pourrait désormais conduire à un nuage noir planant sur d’innombrables célébrités.

Le 16 septembre, Diddy a été arrêté par des agents fédéraux dans un hôtel de New York pour des crimes décrits comme une tentative intentionnelle d’abuser et d’exploiter sexuellement des femmes.

Diddy a été placé en détention sans possibilité de libération sous caution après avoir été accusé de trafic sexuel, de complot de racket et de transport à des fins de prostitution. Le lendemain, Diddy a plaidé non coupable devant un tribunal fédéral de Manhattan.

Après une tentative de libération sous caution de Diddy, un juge de la ville de New York a rejeté l’appel le 18 septembre. Les procureurs avaient fait valoir qu’il y avait un risque élevé que Diddy fasse obstruction à l’affaire. Après avoir entendu les arguments des deux parties, le juge Andrew Carter a déclaré qu’aucune condition n’avait été imposée pour « réduire le risque de subornation ou d’obstruction des témoins » avant de rejeter l’appel.

Selon l’acte d’accusation rendu public, le ministère américain de la Justice affirme que Diddy a abusé, menacé et contraint des femmes et d’autres personnes de son entourage à satisfaire ses désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler sa conduite. Leonardo DiCaprio n’est pas nommé dans ces actes d’accusation.

Afin de s’assurer la participation de ceux qu’il a abusés, Diddy est également accusé d’avoir obtenu et distribué des stupéfiants à ces derniers, de contrôler leur carrière, d’avoir abusé de son soutien financier et d’avoir menacé de le lui couper, et d’avoir eu recours à l’intimidation et à la violence.

Au 23 septembre, Leonardo DiCaprio n’a pas été accusé d’avoir participé à l’un des crimes présumés de Diddy, ni interrogé par les autorités. On ne sait toujours pas si les fêtes de Diddy auxquelles Leonardo DiCaprio a assisté ont comporté l’un des comportements criminels décrits dans l’acte d’accusation.

Source: Twitter/X