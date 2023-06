Leonardo DiCaprio sort-il avec le mannequin d’origine indienne Neelam Gill ? Tout ce que vous devez savoir sur le joueur de 28 ans

La vie amoureuse de Leonardo DiCaprio fait à nouveau la une des journaux. L’acteur de 48 ans serait en couple avec Neelam Gill, mannequin d’origine indienne de 28 ans. Leonardo DiCaprio a été cliqué avec Neelam Gill au Chiltern Firehouse à Londres le 30 mai. La mère de l’acteur, Irmelin Indenbirken, les avait également accompagnés, a rapporté Page Six. Neelam Gill, qui se décrit comme une mannequin britannique du Pendjab, a assisté le mois dernier au Festival de Cannes. L’acteur oscarisé était également au festival du film pour la projection de son film Killers Of The Flower Moon.

Le travail de Neelam Gill

Neelam a commencé son parcours de mannequin à l’âge de 14 ans et a eu un impact considérable sur l’industrie de la mode. Il y a dix ans, Neelam est devenue le premier mannequin indien à figurer dans une campagne Burberry. Elle a également honoré les pages de magazines de mode estimés tels que Vogue. Neelam a également fait une apparition à Mumbai pour l’ouverture du Centre culturel Nita Mukesh Ambani (NMACC). Elle a également foulé la rampe du premier défilé Dior en Inde.

Les racines indiennes de Neelam Gill

La mannequin de 28 ans est née à Londres en 1995. Alors que ses parents sont nés au Royaume-Uni, ses grands-parents sont originaires du Pendjab, en Inde. Dans une interview, Neelam a expliqué comment ses parents se sont séparés quand elle était enfant. Le modèle a partagé qu’elle n’avait aucune communication avec son père biologique. Sa mère et son beau-père l’ont soutenue dans les hauts et les bas.

YouTube de Neelam Gill

Neelam Gill, sur sa chaîne YouTube, aborde des sujets tels que l’intimidation, la dépression et les problèmes de confiance en son corps. Elle s’adresse même aux trolls en ligne et exprime de la compassion à leur égard. À travers ses vidéos, elle sensibilise non seulement à ces sujets, mais encourage également les autres à accepter leurs imperfections.

La vie amoureuse de Leonardo DiCaprio

Le biggie d’Hollywood a récemment fait la une des journaux suite à ses rumeurs de relation avec le mannequin Gigi Hadid. Les rumeurs de rencontres ont éclaté l’année dernière en septembre après qu’une photo de Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid, d’un club de New York, soit devenue virale sur Internet. En février de cette année, son nom était également lié au mannequin de 19 ans Eden Polani.

Les rumeurs de rencontres avec Leonardo DiCaprio ont fait parler de lui après sa rupture avec l’actrice modèle Camila Morrone.